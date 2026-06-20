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Лось остановил движение транспорта на выезде из Киева: что произошло (видео)
На выезде из столицы произошло серьезное ДТП с участием лося и автомобиля. В результате аварии пострадал водитель, движение транспорта затруднено.
На выезде из Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. На Берестейском шоссе легковой автомобиль столкнулся с лосем.
В патрульной полиции в комментарии для ТСН.ua сообщили об затруднениях в движении транспорта в направлении выезда из Киева.
«В связи с ДТП на Берестейском шоссе движение транспорта затруднено в направлении выезда из Киева», — сообщает патрульная полиция Киева.
В Сети появились кадры с места аварии. На них виден лось, лежащий на проезжей части, а рядом — автомобиль с повреждениями после столкновения.
На место ДТП прибыли медики. В полиции сообщили, что водитель автомобиля получил травму руки.
«Следователи выясняют все обстоятельства ДТП», — добавили в патрульной полиции.
Напомним, в Броварах легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погибли двое детей. Многие получили травмы.