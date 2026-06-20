Лось остановил движение транспорта на выезде из Киева: что произошло (видео)

Место ДТП / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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На выезде из Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. На Берестейском шоссе легковой автомобиль столкнулся с лосем.

В патрульной полиции в комментарии для ТСН.ua сообщили об затруднениях в движении транспорта в направлении выезда из Киева.

«В связи с ДТП на Берестейском шоссе движение транспорта затруднено в направлении выезда из Киева», — сообщает патрульная полиция Киева.

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В Сети появились кадры с места аварии. На них виден лось, лежащий на проезжей части, а рядом — автомобиль с повреждениями после столкновения.

В Києві збили лося. Відео: Telegram-канал Реальний Київ

В Києві збили лося. Відео: Telegram-канал Реальний Київ

На место ДТП прибыли медики. В полиции сообщили, что водитель автомобиля получил травму руки.

«Следователи выясняют все обстоятельства ДТП», — добавили в патрульной полиции.

Напомним, в Броварах легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погибли двое детей. Многие получили травмы.

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