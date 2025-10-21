Ловушка Кремля: почему Трамп продвигает идею Путина о территориальном обмене с Украиной

Трамп стал «ретраслятором» заявлений Путина по Украине

После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США западные СМИ активно начали обсуждать возможный сценарий прекращения боевых действий в Украине, который якобы озвучил американский политик со ссылкой на Кремль.

Речь идет о варианте территориального обмена, по которому Украина могла бы отдать России Донецкую область, а взамен получить части оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Насколько реалистичен этот план, чьи интересы он продвигает и как к этому следует относиться Украине, ТСН.ua расспросил военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко.

Очередная фантазия Путина

Военный эксперт Игорь Романенко подчеркивает, что такой вариант является «очередной фантазией Путина», которую тот через посредников вложил в уста американского политика. По мнению эксперта, это вкладывается в логику российского диктатора: «потому что сколько тигра не корми мясом, он будет хотеть еще и еще».

Романенко напоминает, что стремление Путина захватить украинский Донбасс, который его армия не может контролировать полностью уже более десяти лет, приобрело «маниакальный оттенок», учитывая затраченные на это усилия и ресурсы.

Генерал-лейтенант отмечает, что идея такого обмена территориями не нова:

«Идея такого обмена не нова. Такой вариант был поставлен Путиным в ультимативной форме еще в начале широкомасштабного этапа войны. Он потребовал отдать ему Донбасс, иначе военным путем захватит четыре области Украины, которые незаконным путем добавили в конституцию РФ. Таков был его аргумент. К сожалению, он полностью сейчас устраивает американского президента», — рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт отмечает, что при этом Трампа не интересует тот факт, что по Конституции Украины государство должно отстаивать и защищать свои международно признанные границы. Именно этим Романенко объясняет громкие заявления американского лидера: «Думаю, именно поэтому он делал такие „подскоки“ в Овальном кабинете».

Роль Трампа как «ретранслятора» Кремля

Комментируя предположение некоторых экспертов о том, что идея обмена принадлежит якобы подчиненным Трампа, а не ему самому (в частности, Стиву Виткоффу), Романенко отмечает:

«Трамп сам не раз критиковал Виткоффа. И даже если последний является ретранслятором слов Путина, то российский диктатор делает и Трампа своим ретранслятором. Президент США заявил, что Путин уничтожит Украину, если мы не согласимся на добровольную сдачу территорий».

В то же время, по словам эксперта, в заявлениях Трампа нет никакой конкретики относительно сроков или деталей возможного обмена: «Деталей нет и все выглядит, как из-за пня бревно. Поэтому я думаю, что так и нужно относиться к этим заявлениям», — говорит Игорь Романенко.

Чего достиг Зеленский и почему «условия тяжелые»

Романенко обращает внимание на протокольную деталь: после встречи в Белом доме Зеленского до выхода провожал не Трамп, а женщина из протокольной службы. Это, по мнению генерал-лейтенанта, может свидетельствовать о том, что разговор между президентами закончился «трудными условиями».

Однако оптимизм заключается в общем итоговом месседже обоих политиков.

«После встречи и Трамп, и Зеленский заявили, что в украинско-российском вопросе нужно отталкиваться от линии столкновения», — подчеркивает эксперт.

Это означает, что, несмотря на озвученную Путиным «крайнюю позицию» об обмене территориями, украинскому президенту удалось выжать максимум:

«Перед выходом на соглашение о перемирии необходимо останавливать боевые действия и выходить из положения по линии боевого столкновения, без отдачи или возврата территорий», — говорит Романенко.

По мнению военного эксперта, именно такие подходы сохранятся до встречи в Будапеште или другом месте, где якобы должны встретиться Зеленский с Путиным.

«Понятно, что наше высшее военно-политическое руководство, а также настоящие союзники не в восторге от такой встречи, особенно если она состоится в Будапеште. Но у россиян, китайцев и венгров свои игры, они показывают, что могут продвигать свои подходы, несмотря на сопротивление стран ЕС. Орбану очень выгодно, чтобы такая встреча состоялась в Будапеште, потому что ему на следующий год нужно выигрывать выборы», — объясняет военный эксперт.

Ловушка без гарантий

Генерал-лейтенант подчеркивает, что игра в обмен территориями является «очередной ловушкой от Путина», поскольку в ней отсутствуют элементарные гарантии.

«Все это без элементарных гарантий. Мол, вы нам отдайте Донетчину, и что-нибудь, когда-нибудь получите взамен, но не понятно что, конкретики нет. Проще говоря: сейчас мы едим ваше, а потом каждый свое. Для нас такой подход не подходит, он бесперспективен. И на это никто не будет выходить. А вести войну одновременно с Украиной и странами НАТО, даже восточными, россияне сейчас не в состоянии», — отмечает военный эксперт.

Игорь Романенко говорит, что после Будапешта (или другого места переговоров) стороны должны выходить на остановку ведения боевых действий по линии столкновения и начать настоящие переговоры о перемирии, а не просто тянуть время, как это делает Путин.

Этот процесс, по мнению эксперта, может растянуться во времени, даже сроком до полугода.

Дефицит оружия и роль Трампа в затягивании войны

«Если бы нам активно помогли с оружием — этот процесс ускорился бы, и Путин наконец-то почувствовал бы силу. Это принудило бы его к переговорам. Такой „толчок“ в большинстве зависит от США, потому что Европа не может нам существенно помочь, хотя наращивает обороты, но делает это медленно. К сожалению, все происходит наоборот. За сентябрь месяц, как известно, поставки военной помощи (вооружения, техники и боеприпасов) для Украины снизились на 40%. Все это благодаря сдерживанию со стороны Трампа», — подчеркивает Романенко.

Эксперт приводит пример: история с передачей нам баллистических ракет Tomahawk оказалась частью информационной игры.

«А реально нам бы хватило и ракет воздух-земля JASSM, которые можно использовать с F-16, или других более современных ракет к этим истребителям, или позволили в конце концов запустить в работу совместно с поляками два шведских самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Это дало бы нам мощное информационное обеспечение и в разы усилило противовоздушную и противоракетную оборону. Но из этого всего, к сожалению, ничего не происходит», — заключает Игорь Романенко.