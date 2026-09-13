Ловушка на 680 гривен: из-за какого пустяка можно потерять субсидию на отопительный сезон

Субсидия, фото иллюстративный

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На фоне ползучего повышения тарифов на коммунальные услуги — дорожает вода, управление домом, вывоз мусора — субсидия на оплату счетов становится для многих украинцев единственным средством рассчитаться за амбарное. Однако получить пособие от государства могут далеко не все: отказывают даже тем, у кого низкие доходы. Почему так случается, на какие субсидии могут рассчитывать как жители многоэтажек, так и жители частного сектора читайте в нашем обзоре.

Что изменилось в 2026 году

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, который с 2022 года занимается и субсидиями, с осени для малообеспеченных слоев населения есть два важных изменения.

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Первое — новые правила мониторинга доходов (колебания на 50%). Теперь ПФУ не просто берет доходы дважды в год во время смены сезонов, а проводит внутрисезонный автоматический мониторинг в марте и августе. Если доходы выросли или уменьшились на 50% и более, ПФУ через цифровые реестры видят, что среднемесячный доход семьи изменился более чем наполовину по сравнению с базовым периодом.

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Последствия: Программа самостоятельно, без участия человека, перечисляет субсию посреди сезона. Если семья обеднела — сумму субсидии на карту автоматически увеличивают. Если существенно разбогатела — субсидию уменьшают или отменяют.

Когда доходы снизились менее чем на 50% (например, на 30% или даже 49%), автоматического перечисления не будет. Как разъяснили на горячей линии ПФУ, нужно лично или онлайн (через портал ПФУ или Действие) подать новое заявление, добавив документы об уменьшении заработка (справку с работы о зарплате, выдержку о закрытии ФЛП и т.п.). В таком случае ПФУ обязан провести индивидуальный перерасчет по актуальным доходам.

Второе — после двухлетней заморозки правительство заложило в Госбюджет-2026 новые социальные стандарты: общий прожиточный минимум (ПМ) вырос с 2920 до 3209 грн. Для получателей субсидий это хорошая новость. Поскольку этот показатель находится в знаменателе формулы для расчета субсидий (об этом далее), его увеличение приводит к понижению обязательного процента платежа для семей. Проще говоря, при одинаковых доходах в 2026 году субсидиант заплатит за коммуналку чуть меньше собственных денег, а государство покроет большую часть платежки.

Кто имеет право на субсидию

На субсидию имеют право семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) больше определенного для них обязательного платежа. Размер обязательного платежа не фиксирован, он рассчитывается индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи и размера воротника (об этом далее).

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По данным ПФУ, субсидию в Украине получают 2,8 млн семей (4,5 млн человек) — это каждая четвертая семья. Средний получатель помощи — одинокий городской пенсионер в типичной многоэтажке или пожилая пара в селе. Портрет получателя четко разделен пополам: половина — городские жители с коммунальными платежками, другая половина — жители частного сектора, которые греют дома газом или дровами. В 2026 году, как и в предыдущие годы, субсидия назначается с месяца обращения к дате окончания отопительного сезона и рассчитывается отдельно на два базовых периода.

Неотапливаемый сезон: с 1 мая по 30 сентября.

Отопительный сезон: с 1 октября по 30 апреля. Для домохозяйств с индивидуальным отоплением субсидия на оплату тепла рассчитывается с 16 октября по 15 апреля.

Доходы для расчета субсидии оцениваются следующим образом:

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На неотапливаемый сезон берутся доходы за ІІІ-ІV кварталы предыдущего года, то есть за июль-декабрь.

На отопительный сезон берутся доходы за I-II кварталы текущего года, то есть за январь-июнь.

Как рассчитывается размер субсидии

Обязательный платеж (ОП) домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода исчисляется по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный доход Д/количество членов Д/прожиточный минимум на одного человека на 1 января 2026/2×15%. Деление на 2 в формуле — это коэффициент, не позволяющий обязательному платежу самых бедных расти слишком быстро.

Произведем расчет для типичных субсидиантов.

Пример 1.

Одинокий пенсионер в городе (например, в Киеве) проживает в двухкомнатной хрущевке площадью 40 кв. м (есть газ, горячая и холодная вода), получает пенсию среднюю по Украине (7273 грн) и потребляет коммунальные услуги в пределах социальных норм.

Обязательный платеж составит:

ОП = (7273/3209)/2 × 15% (где 3209 грн — обновленный прожиточный минимум 2026 года) = 17% дохода. Сумма ОП в гривнах = 7273 грн × 17% = 1236 грн .

Опуская громоздкие детальные расчеты, получим: летом общая сумма платежек составляет 1318 грн, поэтому субсидия всего 82 грн (1318–1236=82). Зимой , когда включают отопление, полная стоимость ЖКУ растет до 3852 грн . Однако пенсионер платит те же 1236 грн , а остальное 2616 грн покрывает государственная субсидия.

Если бы его пенсия была минимальной (3406 грн. для неработающих), пенсионер платил бы всего 271 грн. в месяц.

ВАЖНО. В ПФУ разъяснили: если отопление не будет из-за повреждения ТЭЦ или котельной в результате боевых действий, назначаемая на отопление субсидия автоматически переносится на оплату электроэнергии для электрообогревателей (обогреваться газовой плитой запрещено, это опасно — Авт.)

Пример 2.

Семейная пара в деревне, проживающих в доме площадью 80 кв. м есть только печное отопление, не работают, получают минимальные пенсии. Этой семье положена субсидия в 8662 грн (9205 грн «на дрова» по госрасценкам минус 543 грн обязательного платежа), которую они получают живыми деньгами раз в год. К сожалению, по подсчетам затрат на дрова или уголь, этих средств хватит всего на половину отопительного сезона.

Кто не имеет права на субсидию

Даже если доходы семьи минимальны, ПФУ откажет в помощи в следующих случаях:

– Площадь квартиры превышает 130 кв. м, дома — 230 кв. м (исключение — детские дома семейного типа и многодетные семьи).

–В собственности есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или более одного транспортного средства, которому меньше 15 лет (кроме мопедов и прицепов).

– Кто-то из членов семьи в течение последних 12 месяцев совершил одноразовую покупку на сумму более 100 тыс. грн (речь идет о покупке земли, квартирах, акциях и т.п., кроме расходов на медицинские услуги, образование или восстановление поврежденного жилья).

– В течение года куплено валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 тыс. грн, или наличный банковский депозит свыше 100 тыс. грн.

-Есть долги за ЖКУ: задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которая превышает 3 месяца и общую сумму 680 грн. Для многодетных семей (трое и более детей), детских домов семейного типа, семей с приемными детьми долг до 4000 грн.

Долги за коммунальные услуги являются наиболее частой причиной, по которой можно потерять назначенную субсидию или получить отказ. Система работает автоматически: ПФУ направляет электронные запросы местным предприятиям-предателям услуг (водоканал, облэнерго и т.д.). Если предприятие отчитывается, что долг составляет, например, 681 грн и ему больше 3 месяцев, система автоматически блокирует назначение субсидии.

Как восстановить право на субсидию

Это возможно только в случае уплаты долга за коммунальные услуги. Требуется:

– Заплатить долг, принести квитанцию в ПФУ и помощь назначат с начала отопительного сезона.

– реструктуризация (рассрочка). Должник заключает договор с поставщиком услуг о выплате долга по частям и обязательно платит текущие счета. Копию этого договора предоставляют в ПФУ и возвращают субсидию.

– Судебный спор. Если собственник жилья не согласен с долгом, он вправе обратиться в суд. Пока идет судебное разбирательство, долг считается спорным. Если предоставить ПФУ определение об открытии производства по делу, субсидию назначат, не дожидаясь решения суда.

Социальные нормы потребления: что это

Напомним: для расчета субсидии государство использует не реальные расходы семьи, которые могут быть очень большими, а социальные нормы потребления. Субсидия начисляется только на эти лимиты. Все, что семья использует сверх нормы, она оплачивает сама в 100% размере. А если сэкономит — неиспользованные средства государственной помощи (ежемесячно поступающие на банковскую карту) остаются в ее распоряжении. Получатель субсидии имеет полное право потратить их на любые потребности.

Вот нормативы, утвержденные правительством.

Социальная норма площади жилья (для отопления)

Принцип таков: государство дает 35,22 кв. м на всю семью и дополнительно по 13,65 кв. м за каждого зарегистрированного там члена семьи.

Пример расчета.

На 1 человека (одинокий житель): 48,87 кв. м (13,65 кв. м+35,22 кв. м на семью).

На 2-х человек: 62,52 кв. м (13,65 кв. м×2+35,22 кв. м).

На 3-х человек: 76,17 кв. м (13,65 кв. м×2+35,22 кв. м).

Если площадь квартиры превышает 130 кв. м, а жилого дома — 230 кв. м, субсидию вообще не назначат (исключение — многодетные семьи и детские дома семейного типа).

Водоснабжение и водоотвод (на 1 человека в месяц)

Холодная вода (при наличии горячей): 2,4 куб. м.

Холодная вода (если нет горячей воды): 4,0 куб. м.

Горячая вода: 1,6 куб. м.

Очевидно, что объем водоотвода (канализация) равен объему потребляемой воды.

Электроэнергия

Базовая норма: 70 кВт-ч в месяц на семью с одного человека.

На каждого следующего члена семьи: прибавляется по 30 кВт-ч.

Максимальный предел без электроотопления: не более 190 кВт-ч на всю семью.

С электроплитами: нормы выше — 110 кВт-ч на первое лицо + 30 кВт-ч на каждое следующее (макс. 230 кВт-ч).

Природный газ (на 1 человека в месяц)

Только газовая плита (есть горячее водоснабжение): 3,3 куб. м.

Газовая плита (нет горячей воды и водонагревателя): 5,4 куб. м.

Газовая плита+газовый водонагреватель (колонка): 10,5 куб. м.

Отопление (газ и электроэнергия)

Для многоквартирных домов норма тепла — 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади

Если жилье в городе или селе отапливается газом или током, норма считается на каждый кв. м площади (в пределах нормы площади, которую мы считали выше).

Газ отопления: 4 куб. м на 1 кв. м площади.

Электроэнергия для отопления: 30 кВт-ч на 1 кв. м площади.

Дрова, уголь и жидкое печное топливо

Эта субсидия выплачивается один раз в год живыми деньгами на карту семьям, чьи дома не имеют газового или электрического отопления.

Твердое топливо (дрова, уголь): норма — 2 тонны угля или 2,8 куб. м дров на домохозяйство в год. По государственным расценкам на них дадут 9205 грн. (для жителей прифронтовых зон до 19400 грн.). Этого хватит на отопление дома площадью менее 40 кв. м.

Жидкое печное бытовое топливо (специальные нефтепродукты) используют менее 1% домохозяйств. Норма — 60 л в год.

Вывоз мусора — 0,4167 куб. м/чел. твердых отходов (40 десятилитровых полных мусорных ведер) и 0,76 куб. м/чел. жидких отходов.

Выводы. Как видно из социального портрета среднестатистического украинского получателя субсидий, вряд ли у него есть новый автомобиль, 100 тыс. грн на счете или возможность потратить ту же сумму на дорогую покупку. Поэтому главная причина потери субсидии — даже небольшой долг за коммунальные услуги. По оценке эксперта Экономического дискуссионного клуба заслуженного экономиста Украины Олега Пендзина, для среднестатистической квартиры в городе базовой субсидии достаточно, чтобы полностью покрыть зимнюю коммуналку, но экономить воду, ток и газ придется. Главное, чтобы эти коммунальные блага, прежде всего отопление, были налицо, учитывая нынешнюю сложную ситуацию в Украине.

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