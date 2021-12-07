Ложь ради успешного бизнеса: молодая пара придумала историю о 2-летней дочери, которая находится при смерти

Люди хотели раскрутить свою страницу.

Молодая пара придумала историю о двухлетней дочери, которая попала в ДТП и находится при смерти — все для того, чтобы увеличить продажи в своем интернет-магазине. Такая информация появилась в соцсетях. То есть люди, чтобы раскрутить страницу и заработать деньги, придумали ужасную ложь.

Но действительно ли это так? "Сніданок з 1+1" все изучил.

Сообщение набрало более тысячи симпатий и несколько сотен разгневанных комментариев:

"Это просто ужас. Унас украли наши эмоции, нас обманывали, как лохов",

"Этих мошенников и блоггеры рекламировали, и просто добродушные люди",

"Я в шоке. Перечисляла им деньги".

Лилия одна из тех, кто переводила средства и методом репоста рассказывала на своей странице об этих людях. У девушки тоже есть интернет-магазины, где много фоловеров. Более того, она занимается благодействием. Когда прочла, что, вероятно, вся история — это вымысел, то очень разочаровалась. "Я даже поначалу не поверила, что такое может быть. Потом, когда перечитала все комментарии, зашла на их страницу, то была в шоке", – говорит она.

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Историю с разоблачением распространила Леся. Она – бизнесвумен и общественный деятель. Помогает обманутым вернуть свои деньги: "У этих людей никогда не было детей. Они придумали. Нет документального подтверждения. Просто есть история, которая не имеет оснований. Таким образом они увеличили активность на своей странице от одной тысячи подписчиков до 15 тысяч".

Сразу после таких обвинений, владельцы магазина удалили те же сообщения с просьбами: "Наши ангелочки и каждый небезразличен. Беда произошла с нашей дочерью почти два месяца назад. По этой причине наш магазин не имеет фиксированных цен ни на один товар".

Ложь ради успешного бизнеса: как интернет-магазин увеличил свои продажи на ребенке

Но была минимальная цена. Все работало так: вы выбираете товар и присылаете столько, сколько вам не жалко. Главное – не менее 50 гривен. После того, как разгневанные люди потребовали объяснений, кому же они присылали средства, продавцы написали, что ребенок умер. Впрочем, никакой фотографии этого ребенка или документов, подтверждающих, что он существовал, не было.

"Завтрак" попытался связаться с парой. У нас были реквизиты карточки, на которую люди переводили средства, соответственно – имя владельца. Удалось найти и номер, но ответа не последовало. Как удалось узнать через наши источники информации, у мужчины, на чье имя зарегистрирована карта банка, детей нет вообще. На связь с нами через два дня так никто и не вышел.

Люди, не преследующие каких-то мошеннических схем, снимают менеджеров, которые им помогают развивать рекламу: есть пиарщики, есть СММ-щики, есть очень много разных направлений. Поэтому обезопасить себя можно только проверкой информации. Не стесняйтесь просить документы, подтверждающие информацию.