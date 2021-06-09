Ложь жены и родственники в оккупированном Крыму: в Одессе уже неделю разыскивают офицера морской охраны

Коллеги пропавшего офицера до последнего не верят, что он мог быть шпионом, и привлекли кибер-подразделения, чтобы проверить его общения и активность в различных сетях.

Безрезультатно в Одессе разыскивают руководителя штаба отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексея Черткова. В минувший вторник утром военнослужащий вышел из своего дома и дорогой на работу просто исчез. Черткова объявили в розыск. Правоохранители прорабатывают различные версии. Но пока нет официальных заявлений, Одессой поползли слухи.

Об этом 9 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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1 июня, вторник, шестая тридцать утра. Алексей Чертков выходит из дома на работу. По крайней мере, так говорит его жена. В этот утренний час ему понадобилось бы около 15 минут, чтобы доехать в Управление морской охраны на улице Приморской. Но в этот день он там так и не появился.



"Связь с офицером фактически была утрачена с самого начала. Еще утром он имел несколько телефонных звонков по работе, но уже с начала рабочего времени, его телефон молчит, и в настоящее время, известно, что он не появлялся в сети мобильного оператора ", — говорит пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.

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Руководителя штаба немедленно начинают разыскивать. Но здесь его жена Екатерина вдруг звонит на место работы мужа и сообщает, он вечером таки вернулся, но она его не пустила домой. Впоследствии проверка камер возле дома не подтвердит слов жены и Черткова официально объявят в розыск. Пытаемся выяснить, что заставило женщину сказать неправду.



Корреспондент ТСН: "Мы по Алексею делаем материал, хотели с вами пообщаться".

Жена офицера Екатерина Лопатина: "Нет, нет, я не буду ни с кем разговаривать».

Корреспондент ТСН: "Его до сих пор нет?"

Жена офицера Екатерина Лопатина: "Нет, нет. Я не буду ничего комментировать. Пожалуйста, обращайтесь в полицию, в органы, к официальным представителям".



Спрашиваем у соседей. Они говорят, что ничего не знают. Не на камеру от соседей удается выяснить немного больше информации. Они говорят, что видели в своем дворе авто правоохранителей, осуществлявших наружное наблюдение. Полагают, Алексея готовились силой задержать, или захватить. Но за 5 дней до исчезновения машина поехала и наблюдения сняли.



Семь лет назад в эту военную гавань вошли 12 кораблей и катеров отрядов морской охраны из Крыма. Среди личного состава тогда был и Алексей Чертков. Хотя на полуострове у него осталась вся родня, он решил служить в Украине. Но теперь, после исчезновения Одессой поползли слухи, а не вернулся ли он вдруг домой в оккупированный Крым. И не прихватил ли с собой ценный информационный багаж, к которому имел доступ в штабе. Сейчас правоохранители выясняют, какие именно материалы были доступны Алексею Черткову.



"Если говорить о том объеме информации, которым он мог владеть с государственной тайны, конечно, что это все анализируется, как нами, так и другими правоохранительными органами, чтобы установить, насколько важной информацией в последнее время он пользовался", — говорит пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.



Пытаемся разыскать хоть какую-то информацию о семье пограничника. Выясняем, в Крыму живут родители Алексея. Из Феодосии и его жена Екатерина. Женщина должна ипотечный кредит, поручителем которого является ее крымские родственники. Связываемся с матерью Алексея на оккупированной территории. Спрашиваем, как давно она общалась с сыном, но диалога не получается. Женщина сразу удаляет свою страницу в соцсети.

Коллеги пропавшего офицера до последнего не верят, что он мог быть шпионом, и привлекли кибер-подразделения, чтобы проверить его общения и активность в различных сетях. И очень надеются исключить эту версию. И не прекращают поисков своего коллеги.

Напомним, в Одессе по пути на работу исчез начальник штаба отряда морской охраны ГПСУ.

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