"Ложусь с мужем и ребенком в одну кровать и если прилетит, то "накроет" всех": женщина о выживании в Мариуполе

Люди, не выехавшие из Мариуполя, вышли из-под валов и пытаются, насколько это возможно, наладить жизнь.
Многие мариупольцы ищут жилье, питьевую воду, еду, лекарства и хотя бы какую-нибудь работу.
Об этом говорится в выпуске "Сниданок з 1+1".
Как сейчас живет Мариуполь и о его ужасной реальности изнутри рассказала местная жительница.
"Ты ложишься спать вместе с мужем и ребенком в одну кровать, и если прилетит, то "накроет" всех", — рассказывает женщина.
В Мариуполе сейчас очень острый вопрос – где взять хоть какие-то деньги. Последнюю зарплату женщина и ее муж получали в феврале.
"Мы пытаемся эти деньги оставлять на хлеб. Иногда мясо можно покупать, если его привозят из сел", — рассказывает жительница Мариуполя.
Банкоматы в городе – давно пустые, чтобы снять наличные мариупольцам приходится ехать через блокпосты боевиков в оккупированное Гранитное за рублями.
"Это не очень безопасно, потому что дороги простреливаются", — отмечает женщина.
Работы в Мариуполе сейчас нет. Можно разве что наняться убирать улицы, или голыми руками разбирать завалы и доставать тела людей.
"Большинство завалов люди разбирают вручную, но это же психически нужно остаться здоровым", – констатирует женщина.
И кто соглашается на эту работу, вместо денег в конце концов получит пайки.
Чтобы заработать хотя бы немного, женщины, у которых уцелело жилье, выносят из него одежду и продают на улице.
В Мариуполе люди делают также все, чтобы не заболеть, потому что когда в карманах — последние таблетки, то приходится выбирать — спасать себя или стариков.
"Когда мы были в подвале и били Грады, минометы, и у меня болело сердце, то я понимала, что у меня еще есть "Корвалол", но я его не принимаю, потому что я, возможно, переживу это. Родителям нужен "Корвалол", – говорит жительница Мариуполя.
Оформить в городе документы – почти нереально, разве если это справка о смерти или рождении ребенка.
"Роддомов в Мариуполе нет. Все роды проходят в Донецке и они там получают справку о том, что они родили", — говорит женщина.
Из-за войны дети в городе не могут закончить школу и получить украинский аттестат. "Если ребенок не будет учиться дистанционно и эти два месяца не присоединится к какой-либо школе, то этот год не зачтут", – говорит местная жительница.
И тем не менее те, кто остается в оккупации, пытаются привыкнуть к новым условиям жизни.
Читайте также: