Лубинец показал подарок от семей из Олешек: за это украинцы могли «загреметь» в тюрьму окупантов

Лубинец показал подарок от спасенной из Олешек семьи

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о необычном подарке, который получил от семьи, эвакуированной из оккупированных Олешков в Херсонской области. Люди в течение четырех с половиной лет хранили украинскую памятную монету, рискуя попасть под репрессии российских окупантов.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал сегодня, 2 ноября, на брифинге.

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«Некоторые меня обвиняли, ну вообще, чего ты туда поехал? Люди там в оккупации 4,5 лет. Почему такое внимание? Зачем их спасать? Я вот вам сейчас покажу одну вещь. Это мне подарили люди. Это украинская монета. Это не ценная, 5 гривен», — отметил омбудсмен.

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Речь идет о памятной монете номиналом 5 гривен, посвященной 100-летию провозглашения Акта Соединения УНР и ЗУНР. Ее выпустили в 2019 году. На протяжении всего времени российской оккупации люди берегли ее, несмотря на опасность во время обысков.

«Семья, которая ко мне подошла в Черниговской области, подарила эту монету. И мне говорят — происходили обыски. И если бы у нас нашли эту монету — как минимум мужчин бы арестовали. Как минимум. 4,5 года семья держала у себя эту монету. Не зная, как будет происходить процесс выезда, будет ли фильтрация или не будет, люди берут с собой эту монету», — рассказывает Лубинец.

Особенно опасным хранение монеты стало при выезде из оккупации. Через металлический корпус она могла сработать на сканере, если бы россияне решили осуществить так называемые фильтрационные мероприятия. По словам омбудсмена, обнаружение такой вещи могло привести к задержанию и заключению человека.

Омбудсмен подчеркнул, что история с монетой показывает, насколько важна для этих семей оставалась принадлежность к Украине даже в условиях оккупации.

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Напомним, гуманитарное перемирие на Херсонщине и в частности в Олешках, продолжалось с 27 октября по 1 ноября 2026 года.

Сама Мелания Трамп заявила, что в результате гуманитарной миссии в Олешках удалось эвакуировать около 800 человек.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что Киев и Москва не разглашают точное количество выехавших на подконтрольную Украине территорию или в сторону РФ.

Также из Олешок удалось вернуть тела погибших украинских военных и гражданских.

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