"Лучше бить без ограничений": как завтра изменится война при условии разрешения атаковать вглубь России

Предоставление Украине разрешения бить вглубь России дальнобойным оружием повлияет на количество и мощность обстрелов со стороны страны-агрессорки. Кроме того, западные ракеты будут способны существенно повредить логистику окупантов и снизить потенциал путинской армии. Но, как известно, по состоянию на сегодняшний день в США еще прорабатывают этот вопрос.

Как именно может меняться война России против Украины при условии принятия решения – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если будет получено это разрешение и оно будет без ограничений, то есть разрешение на использование полных возможностей по характеристикам, 300 км вглубь территории России, то это – фактически парализация работы всех основных авиабаз, с которых поднимается тактическая и штурмовая авиация россиян", – говорит Александр. Коваленко.

И добавляет: "Первым эффектом будет то, что значительное количество военных самолетов просто исчезнут из нашего воздушного пространства. Они не смогут залетать, будут совсем другие расстояния. Это будет первым эффектом, это будет влиять не только на зону боевых действий, но также на количество террора по гражданскому населению в приграничной полосе".

По словам Коваленко, Запад приближается к принятию положительного решения о предоставлении разрешения.

"Я не говорю, что сразу будет принято решение разрешить бить на 300 км, — говорит Александр Коваленко. — Не исключаю, что решение будет приниматься в несколько этапов. То есть будут какие-то ограничения, Запад без них не может вообще. Разрешение предоставят, это неотвратимо. Вопрос в другом – насколько это будут затягивать и какие будут ограничения. Наилучший вариант для нас – чтобы все произошло до конца сентября, чтобы было принято решение. Без ограничений. Єто вообще идеальный вариант. Россия ничего не сделает. Конечно, будет пытаться повысить уровень своей ПВО, но кардинально они ничего изменить не смогут".

К этому Коваленко добавляет, что в зоне поражения ракет окажется 20 активно используемых авиабаз путинской армии.

"Хватает складов с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, объектов, которые связаны с военными. Этого еще больше, чем авиабаз", — говорит Коваленко.

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Ранее сообщалось о том, как Украина видит завершение войны и что предложит в ближайшее время.

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