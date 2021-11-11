"Лучше бы я вакцинировалась": 34-летняя беременная после попадания из COVID во львовскую реанимацию сделала признание

"Лучше бы я вакцинировалась": 34-летняя беременная после попадания из COVID во львовскую реанимацию сделала признание

Медики призывают больных сразу обращаться к врачам и не заниматься самолечением.

Во Львовской больнице скорой помощи за сутки из-за коронавируса умерли двое молодых людей — это 23-летняя беременная и 29-летний парень. В реанимации сейчас находится 34-летняя беременная женщина, которая не может дышать без кислородной маски. Теперь она признается, что лучше было вакцинироваться.

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Об этом 11 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Умершие во львовской больнице молодые люди были не вакцинированы, не имели сопутствующих патологий, однако поздно обратились за медицинской помощью. Во время вскрытия медики увидели, что от лёгких усопших почти ничего не осталось.

"Беременная долго болела дома, имела высокую температуру, принимала парацетамол, обращалась к семейному врачу, но состояние очень быстро ухудшалось и госпитализировали ее уже в тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью", — говорит заведующая реанимационным отделением Больницы скорой медицинской помощи г. Львова Наталия Матолинец.

В этой же больнице скончался 29-летний мужчина. Медики спасали его месяц. По словам врачей, мужчина долго занимался самолечением.

В настоящее время во Львове в COVID-реанимации лечится 34-летняя беременная женщина. Больная постоянно кашляет и находится под кислородной маской. Женщина говорит, что она на 18 неделе беременности. Сейчас признается, что лучше было вакцинироваться.

"Я не вакцинирована, я боялась, потому что беременна, но нужно было все же привиться", — говорит женщина.

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Медики же отмечают, что вакцинированные пациенты значительно легче болеют COVID-19. Также призывают больных сразу обращаться к врачам и не заниматься самолечением.

"Если пациент не получает эффекта от жаропонижающих препаратов — это один из сигналов, что нужно обращаться к медикам. Выражена быстрая усталость, слабость, одышка. Если сатурация 95 и ниже — это является основным критерием того, что пациент подлежит госпитализации", — говорит медицинский директор Львовской городской больницы №8 Максим Павлов.

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