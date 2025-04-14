Лучше не покупать: ТСН проверила ранние овощи и нашла самый ядовитый

ТСН проверила ранние овощи на нитраты

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Расстройства желудка, тошнота и головокружение - это одни из первых симптомов отравления нитратами, которые могут содержать тепличные овощи. Чтобы обезопасить покупателей, в Украине действуют нормы содержания соответствующих веществ.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Как выбрать ранние овощи: советы

На одном из столичных рынков свежие овощи продают круглый год. Надежда говорит: на ее прилавке - томаты из украинских теплиц, потому что импортные невкусные. Но больше, чем вкус, покупателей интересует, есть ли в овощах нитраты. Ведь они, говорит семейный врач Вячеслав Костюк, могут вызвать серьезное отравление.

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"Тошнота, рвота, диарея. Также может проявляться цианоз или синюшность лица, снижение артериального давления - вплоть до коллапса и шока. Снижение пульса, головокружение, сердцебиение", - говорит семейный врач высшей категории Вячеслав Костюк.

Для обеспечения безопасности потребителей в Украине есть нормы по содержанию в продуктах нитратов. Но определить загрязненные овощи можно даже на глаз, убеждает эндокринолог Виктория Радостная. И прежде всего советует обходить плоды гигантского размера. Потому что, скорее всего, что именно в них - нитратов будет больше всего.

Немало вредного накапливает в себе и капуста. Поэтому лучше, говорит Виктория - покупать цветную или брокколи.

Активно впитывают нитраты также свекла и редис.

"Ботву желательно выбрасывать. И редиску брать максимально твердую, чтобы не было никаких пустот. Именно наличие пустот и мягенькой редиски говорит о том, что в ней может содержаться большое количество нитратов", - говорит эндикринолог, сертифицированный диетолог и нутрициолог Виктория Радостная.

С осторожностью Виктория советует потреблять и парниковую зелень: «Больше всего нитратов в своем составе могут накапливать шпинат, укроп, петрушка».

ТСН сделала контрольные закупки, чтобы проверить ранние овощи на нитраты

Надежда, которая торгует овощами - нитратов не боится. И в безопасности своего товара не сомневается.

В Госпродпотребслужбе Киева объясняют: в лабораториях проверяют каждую партию товара, которую продают на рынке. Если нормы превышены - его к реализации не допускают.

Но ТСН решает все же провести повторную ревизию. Поэтому у госпожи Надежды - покупаем томаты. У ее соседей по ларькам - редиску и огурцы. И несем в Государственный научно-исследовательский институт. Проверка трех образцов продуктов на нитраты нам стоит чуть больше ста гривен.

Надежда, которая продает помидоры, не обманула: нитратов в них действительно минимум. Безопасны и огурцы ее соседа по палатке. А вот редиску - лучше не покупать.

"В редиске при норме 1200 мг/кг обнаружили 2743, 5 мг/кг. Превышение нормы содержания нитратов в редиске 2 раза", - говорит начальница лаборатории физико-химических исследований научно-исследовательского химико-токсилогического отдела Алла Маслюк.

Результаты лабораторных исследований

Советы врача и нутрициолога, как избежать отравления

ТСН отправляется в гости к нутрициологу Ирине Каленской. Она рассказывает, как уберечься от нитратов. Во-первых, приобретенные плоды Ирина советует замачивать в растворе пищевой соды на 15-20 минут. Но и после этого - часть огурца лучше срезать. Корнеплоды - очищать и проваривать, воду, в которой готовились, сливать. А у капусты - снимать верхние листочки. Так советуют делать и врачи.

Врач Вячеслав Костюк предупреждает: превышение нормы вдвое - существенное. Сам к нему неоднократно обращались пациенты с отравлениями нитратами в продуктах.

"Помощь человек может оказать себе сам. Это - промывание желудка, употребление сорбентов. Пить много воды, чтобы предупредить обезвоживание организма", - говорит медик.

Дата публикации 12:57, 14.04.25 Количество просмотров 12 ТСН новости 12:00 14 апреля. День траура: ужасная трагедия в Сумах!

Иногда может потребоваться даже госпитализация. В таких случаях специалисты Госпотребслужбы советуют взять соответствующие выписки из больницы. И написать жалобу. С начала полномасштабного вторжения плановые ревизии были приостановлены. За вредоносную продукцию штрафами могут наказать и продавца, и производителя. Впрочем, для этого пострадавший обязательно должен иметь чек, подтверждающий факт покупки.

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