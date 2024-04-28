"Лучше погибнуть как мужчина на войне, чем позорно бежать!": боец "Азова" резко обратился к украинцам

Люди что только не придумывают: то Тысу переплывают, то топятся в той. Но лучше ты пойдешь и погибнешь, как настоящий мужчина, как настоящий воин, вставший на защиту своей семьи, своего государства, своей нации, чем ты просто утонешь, как крыса.

Об этом боец 12-й бригады НГУ Азов на позывной Нико рассказал в эксклюзивном интервью для TSN.UA.

"Сейчас желающих идти в Вооруженные Силы Украины, становиться на защиту совсем нет... Я просто не знаю, как по-другому называть убегающих людей", — говорит военный.

По его словам, он хочет служить дальше несмотря на то, что потерял ногу на фронте, и не видит себя в гражданской жизни, пока продолжается война.

“Тупо сидеть дома, получать ту пенсию, донатить с той пенсии. Нет, я сейчас восстановился, я могу двигаться, конечно, не так быстро, как до ранения, но я почти ничем себя не отличаю от тех, кто не имеет ампутации. Я такой же человек, но немножко есть такой недостаток. Ну и ребят нужно менять, а менять сейчас будет никем. Ребята уж очень устали", — говорит "Нико".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ЭПОХА ВОЙН НАЧАЛАСЬ! Следующему поколению тоже придется воевать! Откровенное интервью бойца "Азова"

Читайте также: