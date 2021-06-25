"Лучше всего утоляет жажду": шеф-повар поделилась неожиданным рецептом освежающего смузи

"Лучше всего утоляет жажду": шеф-повар поделилась неожиданным рецептом освежающего смузи

Шеф-кухарка посоветовала бороться с жарой с помощью соленого полосе, ведь сладкий только "добавляет ощущение жажды".

Шеф-повар Виталина Гулузаде убеждена в том, что летом лучше всего утолять жажду с помощью соленого смузи.

Одним из рецептов освежающего коктейля она поделилась в эфире выпуска ТСН 19:30.

По словам шеф-повара, сладкий смузи "добавляет ощущение жажды и не освежает".

Поэтому она предлагает попробовать микс из измельченных в блендере огурцов, цуккини, сельдерея и зелени, в частности укропа, петрушки и кинзы. К овощам также рекомендуется добавить сливки.

"Эти овощи друг друга дополняют, — отмечает Гулузаде. — Сельдерей и огурец — это свежающие продукты, которые, можно сказать, убивают жажду. Это лучше, чем банановый или яблочный смузи, потому что он более питательный и сытный".

Она добавила, что такой коктейль уверенно можно употреблять "после шести вечера", ведь он является низкокалорийным. Более подробно с процессом приготовления предлагаем ознакомиться в видеоролике:

Гость ТСН: шеф-повар Виталина Гулузаде приготовит напиток, который лучше всего пить в жару

Как сообщалось, в Киеве метеорологи зафиксировали температурные показатели, которые превысили сразу несколько рекордов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку