"Лучше всего утоляет жажду": шеф-повар поделилась неожиданным рецептом освежающего смузи

Шеф-кухарка посоветовала бороться с жарой с помощью соленого полосе, ведь сладкий только "добавляет ощущение жажды".
Шеф-повар Виталина Гулузаде убеждена в том, что летом лучше всего утолять жажду с помощью соленого смузи.
Одним из рецептов освежающего коктейля она поделилась в эфире выпуска ТСН 19:30.
По словам шеф-повара, сладкий смузи "добавляет ощущение жажды и не освежает".
Поэтому она предлагает попробовать микс из измельченных в блендере огурцов, цуккини, сельдерея и зелени, в частности укропа, петрушки и кинзы. К овощам также рекомендуется добавить сливки.
"Эти овощи друг друга дополняют, — отмечает Гулузаде. — Сельдерей и огурец — это свежающие продукты, которые, можно сказать, убивают жажду. Это лучше, чем банановый или яблочный смузи, потому что он более питательный и сытный".
Она добавила, что такой коктейль уверенно можно употреблять "после шести вечера", ведь он является низкокалорийным. Более подробно с процессом приготовления предлагаем ознакомиться в видеоролике:
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