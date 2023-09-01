"Лучшие идеи в 4-5 утра": Буданов рассказал, когда находит время на сон

Буданов признался, что ему лучше всего думается на рассвете
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, как строит свой рабочий график и находит время для отдыха.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.
Буданов признался, что ему лучше всего думается и приходят лучшие идеи в 4-5 утра. Себя он называет жаворонком.
"У меня прерывистый сон в большинстве своем. Но если есть нормальные условия, то я очень рано могу засыпать", – говорит руководитель ГУР.
В то же время, он признается, что не употребляет никаких энергетиков для бодрости
"Я даже кофе не пью. Ну кофе мне не нравится давайте так, нет здесь какого-то секрета особенно. Ну что другое энергетики жена не позволяет, говорит – "сердце посадишь" – ну, а другого не вижу, скажем", – отметил Буданов.
Ранее Кирилл Буданов высказался о том, почему Китаю невыгоден военный проигрыш РФ в войне.
Также он рассказал, есть ли смысл мирных переговоров с Россией.
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