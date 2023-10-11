Лучший дрон-разведчик ВСУ: как уникальный БПЛА корректирует огонь по российской технике и ПВО

Украинский дрон на вооружении ВСУ с начала полномасштабной войны.

На вооружении ВСУ с начала полномасштабной войны есть дрон-разведчик "Фурия". Его россияне опасаются, поскольку радиус его действия 50 километров и он является угрозой для оккупантов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Технические характеристики "Фурии"

Украинские беспилотники активно работают в Донецкой области. Военные говорят, что "Фурия" – один из лучших украинских БПЛА. Это беспилотник тактического уровня, поднимающийся в небо на высоту до двух с половиной километров.

Вглубь в противника залетает на пятьдесят километров и способен провисеть в воздухе более 3 часов. На вооружении – камера. Это идеальные характеристики, чтобы разведывать вдоль линии фронта и при необходимости корректировать туда артиллерию.

"Когда в Генштабе отчитываются об уничтожении вражеской техники, или, например, контрбатарейной борьбе — все начинается именно отсюда. Аэроразведки, глаза артиллерии, ищут враждебные цели", — говорит корреспондент ТСН Иван Петричак.

Экипаж дрона – четыре человека. Пилот Сергей ведет дрон за линию столкновения. Иван – оператор наведения.

Работа аэроразведчиков на фронте

Как работает дрон по вражеской технике

Дрон охотится на российские танки и гаубицы. Украинские военные засекли одну из них и навели огонь артиллерии. Далее – доразведка территорий, наблюдение за передвижением техники, выявление мест дислокации и складов врага.

Когда заряд аккумулятора дрона понемногу заканчивается, на обратном пути появляется еще одна цель – враждебная ПВО. "Фурию" из стрелкового оружия не сбить, однако российская система ПВО "Стрела" может это сделать, а потому заметив ее, дрон корректирует огонь артиллерии.

Уничтожение техники окупантов

На счету подразделения аэроразведчиков 56-й бригады таких уничтоженных машин ПВО противника – уже несколько

"Пушки уничтожены, Д-30, "Мста", САУ есть. Три склада", — говорят военные.

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Напомним, Буданов назвал главную цель беспилотников для атак на территории РФ.

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