Луцк готовится к наступлению из Беларуси: добровольцы местных общин станут рядом с вооруженными силами

Стрельба, строительство защитных сооружений, эвакуация раненых и оказание первой помощи — на Волыни на случай наступления из Беларуси продолжают готовить добровольцев местных общин. С местными, решившими взять в руки оружие, работают профессиональные инструкторы, говорится в ТСН.

Посреди леса добровольцы с оружием в руках отшлифовывают полученные навыки – это и работа в парах, и в четверках, и главное – умение прикрыть друг друга в случае опасности. По словам инструктора с позывным "Таиром", все движения должны быть отработаны до автоматизма.

Большинство здесь мужчин — жители сел недалеко от белорусской границы, до большой войны оружия в руках не держали. Сейчас же утверждают, что за месяцы подготовки чувствуют себя уверенно.

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Среди добровольцев местных общин – люди всех возрастов и профессий – здесь и учителя, и строители, и предприниматели. Сейчас, говорят, главное – защитить свою землю в случае нападения врага. «Чтобы сюда никто не пришел, не сделал, как там было в Буче или Ирпене. Будем стоять до последнего”, – говорят ребята.

Наряду со стрельбами на импровизированном поле боя отрабатывают и эвакуацию раненого. По словам инструктора, нужно действовать четко и слаженно, чтобы и трехсот быстро доставить в безопасное место, и самому не попасть под обстрел. Далее – оказание медицинской помощи без промедлений. По словам инструкторов, причина почти всех летальных исходов на поле боя – это кровопотеря, поэтому, прежде всего, нужно уметь остановить кровь и себе, и собратьям.

Также добровольцы учат работать с дронами, а еще напоминают, как пользоваться компасами. Они могут пригодиться, если нет связи. "Ориентируемся в темное время сутки, так же выйти на позицию где-то занять, может быть, где там наш тайник находится, боеприпасы", — говорят инструкторы.

Такие учения организуют еженедельно с начала полномасштабного вторжения. Параллельно – добровольцы возводят фортификационные сооружения. “На нашей линии обороны сделаны километры. Я не преувеличиваю. Продолжаем укрепляться, продолжаем делать», – говорят добровольцы.

Эти мужчины работают почти круглосуточно, не помеха, говорят, даже ненастье. В оборонительных сооружениях продумано все до мельчайших деталей – обустроены и стрелковые бойницы. Таких формирований только на Волыни десятки, в случае наступления с этой стороны границы добровольцы местных общин станут рядом с вооруженными силами.

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