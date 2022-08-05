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"Луганщина будет держать оборону": оккупантам не удается выйти на админграницы области

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"Луганщина будет держать оборону": оккупантам не удается выйти на админграницы области

Фото: Associated Press

Российским оккупантам не по силам выйти к административным границам Луганщины.

Небольшая часть Луганской области до сих пор остается непокоренной. Впрочем, армия террориста России ежедневно пытается провить оборону украинских защитников.

Об этом во время национального телемарафона в слоте ТСН сказал глава ОВА Сергей Гайдай.

"Если даже на этой небольшой части будут гибнуть российские захватчики, то Луганщина официально будет непокоренной и будет держать оборону. Что касается их попыток, то они все равно не останавливаются, каждый день есть попытки прорвать линию обороны. Но мы видим: они слабее после п' пяти месяцев жестких боев, они пытались уничтожить все на своем пути", — отметил руководитель Луганщины.

Напомним, начались 163 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. На Авдеевском направлении продолжаются бои, на Бахмутском – россияне без успеха вели штурмовые действия. Детальнее о ситуациях на фронте по состоянию на утро 5 августа — в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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