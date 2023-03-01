Луганское направление: почему ВСУ остановили наступление и перешли к обороне

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему попытки ВСУ развивать свои наступательные действия на Луганском направлении пока "застопорились".

Как события будут разворачиваться в Луганской области, эксперт рассказал в интервью ТСН.ua.

"На Купянском направлении мы остановили продвижение противника. Он уже неделю толчется на месте и не имеет никакого успеха. А на Лиманском направлении они пытаются вести наступательные действия. Имеют частичный успех, потому что там лесистая местность", – отметил Жданов.

По его словам, самые ожесточенные бои ведутся в лесах возле Кременной. Россияне иногда имеют частичный успех продвижения в сторону Лимана, но там ситуация настолько динамичная, что иногда участки лесов или лесопосадки переходят из рук в руки. Там оккупанты фактически тоже топчутся на месте.

Жданов объяснил, что у врага сейчас нет возможности нарастить в Луганской области свои усилия для наступления. Ведь оккупанты все бросили на Бахмут.

"Поэтому там тяжелая ситуация, но мы держим оборону. Мы действительно пытались вести наступательные действия и даже дошло до того, что, приблизившись в нескольких километрах от Кременной, там враг применил такую тактику как встречное сражение. Так они пытались нас остановить. Но потом подошли остановить. Но потом подошли резервы и они приступили к таким массированным наступательным действиям. А мы перешли к обороне", – подытожил эксперт.