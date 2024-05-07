Лукашенко бежит к Януковичу?: диктатор построил новый "дом" в РФ, который виден даже из космоса

Площадь особняка Лукашенко – более 97 тыс. кв. м. Ее видно даже из космоса.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, пытающийся удержаться у власти, похоже, чувствует, что кресло горит и уже вьет гнездышко себе на болотах. Журналисты провели масштабное расследование и сожгли, где хочет залечь на дно самопровозглашенный президент Беларуси.

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Откровенная ложь и провокация Лукашенко

Такой крепкий и бесстрашный Лукашенко, которым он себя пытается издать и запугать мир, – это смешно. И все же за эти два года войны против Украины на территории Беларуси появились российские военные базы, на которые перебазировали пусковые установки для баллистических ракет.

Тем временем Москва заявила, а Минск подтвердил, что там будут хранилища для ядерных боеголовок.

Напомним, весной 2024 года Лукашенко сделал несколько заявлений о дальнейшем ходе войны. С одной стороны, он предложил странам Запада согласиться с Россией на ее условиях. С другой стороны, диктатор пригрозил, что все готово к ядерному удару. И все же лучше всего у него получается расстилать красную дорожку для Путина, готов ли тот для него сделать то же самое.

Лукашенко готовится к бегству?

Может быть, не факт. Тем не менее, журналисты Belsat и объединение бывших белорусских силовиков BELPOL провели совместное расследование и заявили: Лукашенко уже готовит себе запасной аэродром и собирается бежать в Россию к лучшему другу и даже уже строит себе там чуть ли не дворец. Площадь поместья более 97 тыс. кв. м. Отмечается, что это настолько большая территория, что она хорошо видна даже из космоса.

На видео указывается, что сделка с отчуждением земли началась в 2009 году и завершилась в 2022 году. Сначала территорией завладели белорусские предприниматели, а затем она перешла в собственность компании, напрямую связанной с Александром Лукашенко. Компания ООО "Комплекс-Инвест", первый владелец участка, впоследствии продала территорию ООО "Региональный порядок", которое контролирует Виктор Шейман — "ближайший соратник Лукашенко".

Только взгляните на этот особняк

Схема была такова: Беларусь получила в Сочи 932 сотки земли в элитном туристическом районе. В обмен на это РФ получила аналогичный участок на территории Белоруссии. Тем временем в Сочи построили элитную резиденцию для белорусского президента Александра Лукашенко, украшенную драгоценной мебелью.

Да, по-богатому, там все. Расследователи также получили максимально подробный план особняка "Красная Поляна". На плане указано, что общая площадь застройки – 7434 кв. м. На участке есть ресторанный комплекс (374 кв. м), три VIP-коттеджа (по 730 кв. м), гостиница на четыре номера (348 кв. м), садовый домик (28 кв. м), спортивная площадка (133 кв. Площадь главного дома – 2296 кв. м.

План-капкан белорусский дед начал разрабатывать еще в 2020 году, когда ему пришлось подавлять оппозиционные выступления граждан после фальсификации президентских выборов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Лукашенко убегает к Януковичу?! Диктатор возвел новый "дом" на "болотах": он виден даже из космоса!

Сценарий Януковича повторяется?

Примером для подражания стал экспрезидент Украины Виктор Янукович, после бегства тоже направившийся в РФ и осевший в особняку в Ростовской области. Так что стоит напомнить и тернистый путь бегства бывшего украинского президента из Киева где-то на просторы Ростова.

Как свидетельствуют видео с камер видеонаблюдения в Межигорье, Янукович готовил свой побег еще с 19 февраля 2014 года — после появления первых сообщений о девяти погибших активистах в центре Киева. Так что уже напуганный, но угрюмый и в то же время сказочно богатый, 21 февраля Янукович начинает паковать самое дорогое монашество. 22 февраля дает свое последнее интервью.

Как убегал Янукович

В тот же день он заявил, что "я никуда не собираюсь уезжать из страны" превращается в очень быстрое бегство "заперебрик". И, несмотря на свою измену и понимание, что украинский народ никогда не примет предателя, сразу после побега тщательно организовал несколько встреч с прессой и заявлял о своей "легитимности", а затем из пространств телеэкранов он исчез, и в следующий раз дал о себе знать в марте 2022 года.

По данным украинских спецслужб, Янукович находился в Минске, поскольку россияне планировали захватить Киев и сформировать в украинской столице пророссийское "правительство" во главе с беглецом. Сейчас же, когда планы окупантов давно потерпели сокрушительное поражение, Янукович является для российской власти отработанным материалом. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

"Янукович был интересен российским властям, когда они рассчитывали на победу в войне, – говорит Владимир Фесенко. – Рассчитывали на то, чтобы он стал символом якобы легитимной власти. Хотя с точки зрения права, срок полномочий Януковича давно истек. После него был другой президент, которого Россия признала. Легитимность Януковича давно закончилась, но россияне хотели бы его использовать на короткий период. не очень доверяют, более того, к нему относятся с унижением. Россиянам он был нужен как аватарка, как кукла".

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ГУР знает, где сейчас Янукович

В конце 2023 представитель ГУР Андрей Юсов рассказал о судьбе Виктора Януковича, которого заочно приговорили в Украине к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

"Янукович — охраняемое лицо. И здесь важный фактор, что россияне не только охраняют, но и следят. Можем еще раз подчеркнуть, что это люди, которые часто сами себе не принадлежат. Поэтому, конечно, он находится под наблюдением", — сказал Юсов. .

Все предатели будут найдены

Юсов дал понять, что украинской разведке известно местонахождение Януковича. ГУР проводит сбор информации и о других государственных изменниках, а также по военным преступникам. Кажется нам, что знает Буданов и о Лукашенко все, что нужно.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко вспомнил о молитвах и сделал заявление о "мире" в Украине.

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