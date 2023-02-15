"Лукашенко хочет замазать всех кровью": эксперт ответил, присоединится ли ОДКБ к войне против Украины

Страны ОДКБ не получат никаких преференций в случае поддержки России в войне против Украины, более того, они могли бы попасть под санкции и понести политические потери.

Страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не присоединятся к России в войне против Украины. У них – свои проблемы, кроме этого, они не смогли бы представить военные контингенты, которые создали бы угрозу для Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Никогда страны-сателлиты не присоединятся к РФ, осознавая бесперспективность этого, негативные последствия того, что они могут попасть под секторальные и многоуровневые санкции. Им это не нужно. Они и так едва теплятся. Ну и осознавая даже позиции некоторых стран, которые очень чувствительными, такие как Таджикистан, Армения, Кыргызстан — у них есть свои проблемы и им просто не до того. Они физически не могут представить какие-то контингенты, которые создали бы угрозу для Украины", — сказал он.

Также эксперт добавил, что политические потери от любого жеста, направленного на поддержку российской агрессии, будут значительно большими в связи с союзническими обязательствами этих государств перед другими странами.

"Собственно, никаких преференций они не получат. Ради чего им терять даже те ограниченные возможности, которые они имеют сегодня?", — сказал Грабский.

По его мнению, Армения не пойдет на открытую конфронтацию с Украиной, ведь у нее серьезные проблемы с Азербайджаном. Кроме этого, существует постоянное напряжение на таджикско-киргизской границе, "поэтому им не до этой проблемы".

"Я понимаю желание Лукашенко задействовать всех и замазать кровью всех, но реали совсем другие. Казахстан сам переживает, осознавая потенциальную угрозу для его границ со стороны России, и какой смысл ему отправлять войска, которые Россия может просто интернировать, использовав этот формат, а потом атаковать Казахстан. Зачем им это? Я даже не рассматриваю всерьез этот вопрос", — резюмировал эксперт.

Напомним, ОДКБ (Ташкентский договор) – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что все эти страны должны присоединиться к войне России против Украины.

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