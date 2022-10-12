Лукашенко как уж может между ног Путина пролезть: Фесенко объяснил, как "бульбофюрер" играет на два фронта

Путин заставляет Лукашенко вступить в прямую войну против Украины, но тот маневрирует разными способами, чтобы этого избежать.

Политолог Владимир Фесенко уверен, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не вступит в прямую войну против Украины, потому что он боится утраты власти.

Об этом политолог сказал в интервью ТСН.ua.

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"Лукашенко боится вступать в войну против Украины. Он понимает, что он эту войну проиграет, а это будет означать это не просто личное поражение, а это будет финал — политический, физический. Он потеряет свою власть. У него, я бы сказал, есть И он чувствует, что здесь — риск. И что он делает? Это уже стиль Лукашенко. Он петляет, маневрирует. Кто-то сравнивает, что он, как уж, может между ног Путина пролезть. Он всегда делает пасы Путину. словам ему обещает почти все.Путин его тянет к прямой войне против Украины.Он обещает, дальше делает семимильные шаги.Он два месяца продолжал военные учения на границе с Украиной.Это якобы был знак — это немного и мы начнем.Но если он не в в прямую войну в первые дни, то сейчас не вступит", — объяснил политолог.

Как отмечает Фесенко, белорусский диктатор зависим от Путина, а потому играет с ним в особую игру – "цирк". И все ради того, чтобы не ввязываться в прямое столкновение против Украины.

"Он зависим от Путина как в экономическом смысле, так и в военном. Лукашенко вынужден играть с Путиным в особую игру. Правильно сказать, это цирк, в роли главного клоуна Путина выступает Лукашенко. А все, чтобы избежать красной линии – не вступать в прямой конфликт с Украиной", — отметил он.

Напомним, на территорию Беларуси Россия завезла 32 иранских дронов "Shaded-136", планируется еще вторая партия поставки БПЛА. Военный эксперт Олег Жданов предупреждает об опасности Беларуси. По мнению эксперта, на севере Украины Россия может заменить ракетные удары на атаки иранскими дронами.

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