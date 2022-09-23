"Лукашенко – на растяжке": эксперт рассказал, как диктатор балансирует для сохранения власти

Поражения России на фронте в Украине влияют на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он может вести сепаратные переговоры с Западом о гарантиях безопасности для себя в случае ухода от власти.

В будущем Лукашенко может договориться о каких-то гарантиях, когда увидит, что путинский режим близок к краху, а Россия – к поражению.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"То, что это (поражение РФ в войне – ред.) влияет на него, это так. С другой стороны, я думаю, на него идет сейчас давление от Путина о том, чтобы все же поддерживать как-то эту риторику и, возможно, не прекращать попыток угрожать Украине со стороны Беларуси. Но белорусская армия без российской поддержки вообще вряд ли может чего-то достичь. Надо быть объективными. За это время Украина мощно укрепила границу с Беларусью. Не так давно завершились очередные учения как раз по охране границы. Отрабатывали разные сценарии возможности вторжения диверсионных групп и так далее", – рассказал эксперт.

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Что касается политического измерения, то, по его мнению, Лукашенко сейчас "старается балансировать между всеми, чтобы сохранить свою власть".

"Ну вот он поехал на ШОС, ему нужно было от Си Цзиньпина услышать, что он еще Си Цзиньпину чем-то нужен, полезен может быть. Он это услышал, обрадовался и все", — пояснил Мусиенко.

Он также обратил внимание на тот факт, что диктатор недавно выпустил из тюрьмы "одного белорусского бизнесмена известного, находившегося к нему в оппозиции". Эксперт считает это странным, ведь речь идет фактически о помиловании.

"И после этого появилась информация, что Соединенные Штаты передали Лукашенко список лиц, которых нужно освободить из тюрьмы. Реакции на это не было и нет, но сам факт – что такие события произошли. Это может говорить о том, что одно из течений сепаратных переговоров с Западом у белорусских властей где-то может происходить", – объяснил Мусиенко.

Он также отметил, что на сегодняшний день у Лукашенко не так много просторов к маневру из-за давления Путина и нежелания воевать против Украины.

"Но Лукашенко на такой растяжке, он себя так поставил, загнал, что просторов для маневра не так и много. Потому что Путин давит. Потому что он понимает, что воевать с Украиной – это все, для него гибель. Возможно, не только политический крах. Не воевать – значит надо с кем-то балансировать и искать, но я не исключаю, что когда-нибудь в будущем Лукашенко может договориться о каких-то гарантиях, особенно когда увидит, что путинский режим близок к краху, а Россия – к поражению. Он будет искать какие-либо пути, чтобы договориться о гарантиях ухода от власти и личной безопасности. Потому что под гарантии сохранения его у власти не думаю, что кто-то будет договариваться. Будут договариваться, что он идет, что он меняет Конституцию, если нужно, вводит прозрачные или более демократичные правила в Беларуси, проводит честные выборы, в которых он не участвует .И там ему под какими-то гарантиями дают где-то добыть на пенсии под домашним арестом, сажать картошку, морковь, огород, рубить дрова – все, что он так любит делать", – объяснил военный эксперт.

Напомним, 23 сентября Лукашенко заявил, что не планирует объявлять в Беларуси мобилизацию вслед за Россией.

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