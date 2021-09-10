Лукашенко начинает новый период единения с Россией, — Данилов

По мнению секретаря СНБО Украины, происходит ползучая оккупация Беларуси.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко попал в изоляцию к мировому сообществу и начинает новый период объединения с Российской Федерацией.

Такое мнение высказал 9 сентября во программе "Право на власть" на 1 + 1 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что такое братание с Россией длится уже не первый год. "Мы за этим наблюдаем довольно давно. Еще во времена Ельцина, когда они били бокалы об камни в Кремле и братались", — отметил он.

По его словам, теперь у непризнанного белорусского президента ситуация значительно сложнее, а намерения России в отношении Беларуси — однозначны.

"Мы понимаем, что сегодня Путин желает захватить себе Беларусь вместе с якобы братским белорусским народом... Понятно, что это никакие не братские отношения — это ползучая оккупация Беларуси. Для нас это не новый вызов. Мы за этим наблюдаем уже довольно давно ", — подчеркнул Данилов.

"Путин желает захватить себе Беларусь" - секретарь СНБО о намерениях России

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