Лукашенко не сдается: как миграционное наступление на Польшу связано с российской агрессией против Украины

Лукашенко не сдается: как миграционное наступление на Польшу связано с российской агрессией против Украины

Энергетический коллапс, военные маневры Кремля возле Украины и искусственный миграционный кризис на границе с Польшей – все это часть гибридной войны России.

Евросоюз и НАТО проходят тест на устойчивость. И пока счет "0:1" в пользу Беларуси и России. Брюссель наконец-то ввел санкции против физических и юридических лиц режима Лукашенко и международных компаний, причастных к искусственно созданному на белорусско-польской границе миграционному кризису.

Но Минск и не собирается отступать. В понедельник, 15 ноября, белорусские силовики приказали мигрантам покинуть палаточный городок в лесу у колючей проволоки на границе, направив более 2 тыс. нелегалов к официальному КПП "Брузги-Кузница".

Во-первых, решение страны-члены ЕС приняли лишь через неделю после разгара кризиса.

Во-вторых, санкции могли быть более жесткими, включая ограничения против российского "Аэрофлота" и полное закрытие границы с Беларусью вплоть до железнодорожного сообщения.

В третьих, некоторые европейские страны, в частности Германия, считают, что посредником в урегулировании должна выступить Москва, когда Польша и Литва прямо указывают на причастность России. И это именно то, что нужно Путину.

ТСН.ua проанализировал, как Евросоюз наказал режим Лукашенко, и положит ли это конец искусственно созданному миграционному кризису.

Что происходит на границе

В разгар энергетического кризиса на восточном фланге Альянса Путин и Лукашенко устроили еще и миграционный. Тысячи нелегалов продолжают штурмовать польскую границу.

На прошлой неделе ТСН.ua сообщал, что российская пропаганда оказывает режиму Лукашенко большую поддержку в информационном освещении происходящего на границе с Польшей. Все, чтобы создать гибридную картинку, как польские пограничники издеваются над мигрантами, бросая на произвол судьбы людей с маленькими детьми в морозы без еды и питьевой воды. На российских федеральных каналах вышли десятки сюжетов, как "европейские страны не хотят нести ответственность за свое участие в войне в Ираке".

Жители Минска, с которыми пообщался ТСН.ua, говорят, что "туристы" с Ближнего Востока не очень похожи на беженцев. Большинство из них немало заплатили за "билет" в Беларусь. За свои деньги они покупают продукты из супермаркетов и обедают в кафешках. Местные рассказывают, что многие мигранты жили в гостинице "Минск", откуда их нередко на такси доставляли на польскую границу, где неделю назад под открытым небом нелегалы разбили палаточный городок.

После того, как Минобороны Польши выложило в сеть многочисленные видео, на которых ясно видно, что мигрантами руководят белорусские спецназовцы, Минск уже перестал это скрывать. В соцсетях полно видео, как белорусская сторона пригоняла на границу микроавтобусы и грузовики с дровами, едой и водой.

При этом белорусские спецназовцы обращались с мигрантами крайне жестоко, заставляя идти на силовой штурм польской границы. Многие люди получали травмы, пытаясь повалить колючую проволоку. Это мгновенно подхватывали российские пропагандисты, искажая картинку, что эти травмы нанесла именно польская сторона.

Вместе с тем, уже в понедельник, 15 ноября, власти Ирака заявили, что с 18 ноября начнут вывозить своих граждан, находящихся на белорусско-польской границе, домой. А это почти 600 человек.

Авиакомпания "Белавиа" сообщила, что по решению властей ОАЭ не будет принимать на рейсы в Минск граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии. Аналогичное решение ранее приняла и Turkish Airlines (в западных СМИ появлялась информация, что она также имеет отношение к перевозкам мигрантов в Беларусь).

Паралич Брюсселя

Евросоюз расширил санкции против режима Лукашенко за искусственно созданный миграционный кризис. Пока пятый пакет ограничений официально не опубликован. Но, как сообщали западные СМИ, в "черный" список могут попасть сирийская авиакомпания, гостиница "Минск" и минский аэропорт. Что касается санкций против "Белавиа", ситуация до сих пор неясна.

При этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, поговоривший по телефону со своим белорусским коллегой самопровозглашенного режима Лукашенко, продолжают удивлять заявлениями. Европейские руководители считают, что Москва может надавить на Минск, чтобы тот положил конец миграционному кризису. Только на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель несколько раз звонила Путину.

В то же время Великобритания, которая после Brexit больше не связана бюрократическими обязательствами перед Брюсселем, уже перебросила десять своих военных на польскую границу с Беларусью.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия "несет явную ответственность" за миграционный кризис на польско-белорусской границе, призвав европейцев объединиться против запуска "Северного потока-2". И это на фоне статьи в британском ежедневном таблоиде The Mirror о том, что Лондон готов перекинуть в Украину 600 спецназовцев (подразделения специальной воздушной службы и парашютного полка) для отражения возможного российского вторжения в Украину.

Даже госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что одной из целей искусственного миграционного кризиса на польской границе может быть попытка отвлечь внимание от подозрительной военной активности России возле украинских границ.

Польша уже обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает созыв консультаций союзников, если, по мнению кого-то из них, есть угроза безопасности и территориальной целостности. К примеру, статья 4 была применена в марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым.

Какие войска сосредоточила Россия

Миграционный кризис продолжает пылать на фоне сообщений из США о подозрительном скоплении российских войск возле украинских границ и призывов Лукашенко к Путину разместить на белорусской границе с Украиной и на западном направлении несколько российских дивизионов "Искандер" (комплексы класса земля-земля, способные поражать цели на расстоянии до 500 км).

Судя по заявлениям украинских политических и военных чиновников, которые продолжают преуменьшать российскую угрозу, американцы до сих пор не поделились ни с нами, ни с европейцами разведданными, которые действительно подтверждали бы опасную концентрацию российских войск у украинских границ. Поэтому все оперируют исключительно опубликованной информацией рядом американских изданий за последние две недели.

Первой была The Washington Post, которая написала, что после учений "Запад-2021" 41-я общевойсковая российская армия не вернулась в Новосибирск, а базирующаяся под Москвой 1-я танковая армия перекидывает личный состав и технику в сторону Украины.

Аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков объясняет, что со всего состава 41-й армии перемещается сил примерно на одну дивизию, которая может остаться в Западном военном округе и использоваться как дополнительный инструмент усиления российских сил на западе.

"То есть то, что в апреле они прибыли в зону ответственности 20-й армии, были на полигоне Погоново (Воронежская область) для возможного усиления местной 3 мотострелковой дивизии, а затем переместились на северо-запад (Ельня, Смоленская область), но на возможное усиление уже 144 мотострелковой дивизии этой же 20-й армии, и не поехали в Центральный военный округ (Сибирь), конечно, настораживает, и может рассматриваться как средство усиления и дополнительного давления. По 1-й танковой армии вопрос в количестве. Если дополнительно перемещается один-два батальона, это не является чем-то критическим. А вот перемещение основного боевого состава 1-й армии (2 дивизии — мотострелковая и танковая, 2 бригады — мотострелковая и танковая, отдельные артиллерийская и ракетная бригады) будет вызывать вопросы", — объясняет ТСН.ua Николай Белесков.

Буквально через несколько дней после публикации The Washington Post о странном скоплении российских войск возле города Ельня, что в 300 км от украинской границы, написало американское издание Politico. Журналисты утверждают, что подразделения начали перемещение с конца сентября в районы Брянска и Курска у северной границы Украины, включая 1-ю танковую армию и 4-ю танковую дивизию ( базирующуюся под Москвой. – ред.).

Николай Белесков уточняет, что 4-я танковая дивизия является составной частью 1 танковой армии, а Politico лишь уточнило данные, добавив спутниковые снимки, на которых базировалась статья WP и оценки западных правительственных источников. Но, и Ельня, и Погоново, по словам эксперта, – это более 250 км от украинской границы. И само по себе дополнительное пребывание сил одной дивизии еще ничего не значит. Да, это вызывает вопросы, заставляя еще более внимательно следить за перемещением российских войск, но не означает, что уже завтра Россия готовится к полномасштабной агрессии.

Но западные СМИ, предоставляя информацию о сегодняшнем перемещении российских войск у украинских границ, сравнивают все это с беспрецедентной концентрацией кремлевской армады весной, когда весь мир ожидал широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Минобороны и не опровергает, что на начало ноября у наших границ и на временно оккупированных РФ украинских территориях сосредоточена 90-тысячная группировка. Также там добавляют, что после весеннего беспрецедентного скопления своих войск Россия оставила у наших границ отдельные части и подразделения 41-й армии центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, которые находятся в 260 км от границы Украины.

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В отличие от американских медиа, Пентагон достаточно сдержан в своих оценках. Так, например, спикер ведомства Джон Кирби осторожно заявил, что не будет углубляться в данные разведки, особенно по численности российских войск. Но подчеркнул, что в Вашингтоне очень обеспокоены и следят.

Аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков говорит, что по сравнению с весенним беспрецедентным скоплением российских войск у наших границ, сейчас концентрация плюс-минус одинаковая. Но для планирования серьезных операций, больше чем эскалация на Донбассе, этого недостаточно.

"Сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем, что было весной, сложно. Тогда было больше фото и видео в широком доступе. Имея дополнительную дивизию 41-й армии, которая "кочует" из Погоново в Ельню, а оттуда тоже неизвестно куда, плюс силы, которые остались в Крыму... В октябре туда перебрасывали отдельные соединения 49-й и 58-й армии с Северного Кавказа, которые могли оставить там свою технику, особенно артиллерию, после учений. Но этой одной дивизии и оставленной техники в Крыму не достаточно. Нужно перекидывать несколько общевойсковых армий с техникой и солдатами. А это все эшелоны, скрыть которые практически нереально, даже если они это будут делать ночью. Есть спутники, которые это фиксируют", — резюмирует Николай Белесков.

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