Лукашенко отдает военную технику и боеприпасы Путину, наступление из Беларуси откладывается — Жданов

Лукашенко отдает военную технику и боеприпасы России, что еще больше снижает вероятность наступления из Белоруссии.

Об этом 18 августа в эфире "FreeДом" заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Что касается белорусской армии, то угроза осталась на том же уровне. Даже можно сказать немного снизилась. Почему? Потому что Лукашенко очень активно отдает боеприпасы. Эшелон за эшелоном идут. Он отдает боеприпасы РФ, снимает с хранения технику и отдает РФ, а перед началом войны никто патроны не раздает. Напротив патроны собирает, чтобы аккумулировать и использовать их в боевых действиях. А учения продолжаются каждую неделю", — заявил эксперт.

Жданов добавил, что Лукашенко, раздавая боеприпасы, снижает угрозу вмешательства белорусской армии в войну против Украины на стороне России.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 176-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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