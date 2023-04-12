"Лукашенко перепугался": почему он просит гарантии безопасности у России и при чем здесь ядерное оружие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко просит у России гарантии безопасности, потому что боится атаки со стороны других государств при запуске ядерных ракет именно с территории РБ.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Беларусь входит в ОДКБ – что-то вроде анти-НАТО они сделали. Поэтому не понятно, почему он хочет еще какие-то гарантии защиты. По этому договору РФ должна вмешиваться и защищать любые страны-члены этого договора даже без каких-либо предварительных договоренностей", – напомнил Гетьман.

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"Чего так боится господин Лукашенко? Я думаю, после того, как Путин на весь мир заявил о том, что они собираются в Беларуси поставить "Искандер-М", который может нести ядерный боевой заряд, он (Лукашенко – ред.) увидел реакцию мира: что если такое будет использовано, то будет нанесен удар непосредственно по объектам в Беларуси, из которых могут быть сделаны эти пуски ракет. Поэтому я думаю, что он просто перепугался и сейчас таким образом пытается какие-то дополнительные гарантии от Шойгу, от Путина (получить – ред.)", – объяснил обозреватель.

В то же время, он убежден, что Россия не предоставит Лукашенко никаких дополнительных гарантий безопасности. Ведь при запуске ядерных ракет Беларусь получит мощный ответ со стороны стран НАТО. Отметим, что президент РФ Владимир Путин сам неоднократно признавал, что Москва проиграет Альянсу в конвенционной войне.

"Если будет принято решение, что из Беларуси будут запускаться ракеты с ядерным зарядом, то ответ будет очень мощным от армий НАТО. Будет уничтожено все, что только можно, военное в Беларуси. И никакая Россия или кто-то еще не смогут его защитить. Поэтому, я думаю, это он для самоуспокоения такое говорит или на внутреннюю аудиторию. Потому что с военной точки зрения — Россия защитит Беларусь каким образом? Пусть себя защитит", — отметил ветеран войны.

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу попросил у России гарантии безопасности для своей страны. Белорусский диктатор уточнял, что хочет, чтобы РФ защищала его государство как собственную территорию в случае агрессии.

Лукашенко также заявил, что Путин полностью поддержал его в просьбе о гарантиях безопасности и в будущем будет разработан соответствующий документ.

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