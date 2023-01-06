"Лукашенко продолжает определенную игру": нардеп оценил угрозу из Беларуси и рассказал о страхе диктатора

Лукашенко понимает, что в мире он воспринимается как кровавый диктатор, однако считает себя более адекватным чем Путин.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко стремится оставить себе какую-то власть и избежать полного поглощения Россией, поэтому он может сопротивлятся непосредственному участию белорусских войск в войне РФ против Украины.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Он отметил, что не располагает никакой инсайдерской информацией и выражает собственную оценку вопроса угрозы для Украины со стороны Беларуси.

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"С юридической точки зрения мы понимаем, что уже на сегодняшний день Беларусь является соучастником агрессии. Но мне кажется, что Лукашенко продолжает определенную игру: он на сегодняшний день позволяет Российскому государству-агрессору использовать свою территорию для совершения нападений. Это само по себе очень опасно и является преступлением агрессии. Но в то же время он еще пытается, возможно, как довольно прагматичный, циничный политик хочет оставить какую-то власть, какую-то независимость от полного поглощения Россией. Поэтому он еще сопротивляется тому, чтобы белорусские войска приняли непосредственное участие во вторжении на территорию Украины", – рассказал Мережко.

По его мнению, Лукашенко опасается реакции Запада на прямое участие белорусских войск в войне.

"Еще два важных фактора. Лукашенко понимает, что если он примет непосредственное участие, его войска, армия в этом нападении, то со стороны западных стран, с которыми еще остаются какие-то торговые отношения у Беларуси, будет очень мощная реакция. Он этого боится, есть определенный страх", – считает украинский нардеп.

Он предполагает, что белорусский диктатор, в конце концов, не позволит своей армии принять прямое участие в агрессии России против Украины.

"Еще один момент – уже психологический. Он уже понимает, что его воспринимают цивилизованные демократические страны как кровавого диктатора. Но по сравнению с Путиным он считает, что он выглядит немного адекватнее. То есть, возможно, он так намекает западным странам: "Посмотрите на кремлевского диктатора. Это же чудовище, по сравнению с которым я, несмотря на свои преступления, на подавление демократии, все-таки выгляжу немного лучше". Он продолжает играть в эту игру. Поэтому остается возможность, что все же он не даст Беларуси принять непосредственное участие в агрессии против Украины", – объяснил председатель комитета по вопросам внешней политики.

Напомним, в Беларусь дальше прибывают российские войска, вооружение, военная и спецтехника в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

В частности, по последним данным мониторинговых групп, в Белорусь из России прибыл эшелон с российской военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z".

По мнению главного редактора издания "Белорусская правда" Ильи Добротвора, белорусская армия небоеспособна и у нее нет мотивации. Вполне возможно, что, если ее бросят в наступление на Украину, белорусские войска будут стрелять в спины российским оккупантам.

В то же время, украинские силы готовятся к возможному вторжению из Беларуси и планируют остановить врага еще на границе. Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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