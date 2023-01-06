"Лукашенко продолжает определенную игру": нардеп оценил угрозу из Беларуси и рассказал о страхе диктатора

Лукашенко понимает, что в мире он воспринимается как кровавый диктатор, однако считает себя более адекватным чем Путин.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко стремится оставить себе какую-то власть и избежать полного поглощения Россией, поэтому он может сопротивлятся непосредственному участию белорусских войск в войне РФ против Украины.
Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Он отметил, что не располагает никакой инсайдерской информацией и выражает собственную оценку вопроса угрозы для Украины со стороны Беларуси.
"С юридической точки зрения мы понимаем, что уже на сегодняшний день Беларусь является соучастником агрессии. Но мне кажется, что Лукашенко продолжает определенную игру: он на сегодняшний день позволяет Российскому государству-агрессору использовать свою территорию для совершения нападений. Это само по себе очень опасно и является преступлением агрессии. Но в то же время он еще пытается, возможно, как довольно прагматичный, циничный политик хочет оставить какую-то власть, какую-то независимость от полного поглощения Россией. Поэтому он еще сопротивляется тому, чтобы белорусские войска приняли непосредственное участие во вторжении на территорию Украины", – рассказал Мережко.
По его мнению, Лукашенко опасается реакции Запада на прямое участие белорусских войск в войне.
"Еще два важных фактора. Лукашенко понимает, что если он примет непосредственное участие, его войска, армия в этом нападении, то со стороны западных стран, с которыми еще остаются какие-то торговые отношения у Беларуси, будет очень мощная реакция. Он этого боится, есть определенный страх", – считает украинский нардеп.
Он предполагает, что белорусский диктатор, в конце концов, не позволит своей армии принять прямое участие в агрессии России против Украины.
"Еще один момент – уже психологический. Он уже понимает, что его воспринимают цивилизованные демократические страны как кровавого диктатора. Но по сравнению с Путиным он считает, что он выглядит немного адекватнее. То есть, возможно, он так намекает западным странам: "Посмотрите на кремлевского диктатора. Это же чудовище, по сравнению с которым я, несмотря на свои преступления, на подавление демократии, все-таки выгляжу немного лучше". Он продолжает играть в эту игру. Поэтому остается возможность, что все же он не даст Беларуси принять непосредственное участие в агрессии против Украины", – объяснил председатель комитета по вопросам внешней политики.
Напомним, в Беларусь дальше прибывают российские войска, вооружение, военная и спецтехника в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.
В частности, по последним данным мониторинговых групп, в Белорусь из России прибыл эшелон с российской военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z".
По мнению главного редактора издания "Белорусская правда" Ильи Добротвора, белорусская армия небоеспособна и у нее нет мотивации. Вполне возможно, что, если ее бросят в наступление на Украину, белорусские войска будут стрелять в спины российским оккупантам.
В то же время, украинские силы готовятся к возможному вторжению из Беларуси и планируют остановить врага еще на границе. Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.
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