"Лукашенко - угроза национальной безопасности Украины": интервью с белорусским оппозиционером Павлом Латушко

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко рассказал, как на самом деле организован так называемый миграционный кризис в Беларуси, кто за этим стоит и что следует ожидать Украине.

Постоянные провокации, разрушение заборов, голодные нелегалы и десятки вооруженных силовиков на польской границе - это последствия искусственного миграционного кризиса в Беларуси.

Брюссель ввел санкции против физических и юридических лиц режима Лукашенко и международных компаний, причастных к искусственно созданному на белорусско-польской границе миграционному кризису.

А какое место Украины в этом миграционном коллапсе? Лукашенко уже заявил о якобы российском Крыме, а Путин оказывает давление, направляя свои ядерные бомбардировщики и десантников в Беларусь "на учения".

Чтобы разобраться в причинах и возможных последствиях этой игры, наш корреспондент пообщался с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко.

- Недавно Вы заявили, что среди мигрантов на границе Беларуси и Польши есть подготовленные боевые группы, возможно, для проведения терактов на территории ЕС. Можете ли Вы рассказать больше об этом?

- Прежде всего, что мы должны с вами понять - то, что происходит сегодня на белорусско-польской и белорусско-литовской границе - это спланированная заранее операция. Это план, который был разработан КГБ, был утвержден Александром Лукашенко и координатором этого плана выступил генерал Виктор Лукашенко - старший сын нелегитимного руководителя. Если исходим из того, что это спецоперация, то она развивается по определенным этапам и определенной логике.

Одним из элементов этой специальной операции, вот то, что сейчас мы наблюдаем, является формирование лагерей вдоль линии государственной границы с белорусской стороны при поддержке в том числе вооруженных сил Беларуси. Когда доставляются палатки, кухни для того, чтобы мигранты могли определенное время пребывать вдоль линии границы, а на Запад транслировалась картинка, в каких бесчеловечных, ужасных условиях они находятся. Это важно для того, чтобы давить на мнение европейской общественности, а оно в свою очередь - на правительство, чтобы деструктивно действовать внутри страны.

С другой стороны, отрабатывается сценарий потока нелегальных мигрантов из Ирака, из стран Ближнего Востока. И следующий, запасной сценарий - это организация потока нелегальных мигрантов из Афганистана. И в этих целях в конце октября в Таджикистане в аэропорту Айни – это военный аэродром - приземлились два самолета ИЛ-76, которые якобы привезли военнослужащих спецназа и гуманитарную помощь в Таджикистан для участия в совместных учениях.

Но одновременно на этих самолетах прибыла разведгруппа офицеров КГБ Беларуси, которая имела две цели. Первая цель - подготовка альтернативного маршрута "доставки" (простите, что я употребляю это слово) нелегальных мигрантов из Афганистана в Беларусь транзитом через Таджикистан и Россию.

А вторая цель - это доставка оружия. И такое оружие, по нашим сведениям, было доставлено в Беларусь. Это трофейное оружие американского и советского производства, именно из Афганистана, транзитом через Таджикистан. Я не говорю, что таджикские власти могут быть в курсе этого, но то, что это произошло именно по этой схеме, у нас об этом есть достаточно достоверная информация.

В последующем, после этих заявлений, которые были опубликованы со ссылкой на меня в "EUobserver", в "New York Times", в другой мировой прессе, Лукашенко буквально позавчера на экстренном заседании правительства заявил, что у него есть сведенья, что в Беларусь поступает оружие из Донбасса, не уточнив, речь идет с контролируемой Украиной территории или оккупированной его части.

Он сказал, что это оружие, скорее всего, может попасть курдам, которые находятся на границе с Польшей. А курды, мол, ужасно возмущены отношением польских солдат к ним, которые рвут на части этих курдов, ну, и так далее всякие эпитеты, которые любит употреблять Лукашенко.

То есть он фактически пытается легендировать тему доставки оружия и попадания его к нелегальным мигрантам.

И поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу так: у нас также есть достоверные сведения о том, что на протяжении июня-сентября на одной из баз ОСАМ, Отдела специальных активных мероприятий, Государственного Пограничного Комитета Беларуси, в Витебской области, на базе в деревне Опса (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Опса), прошли подготовку две группы.

Первая группа - несколько граждан Ирака, до десяти человек. Вторая группа отдельно готовилась - несколько граждан Афганистана до десяти человек, имеющих боевой опыт участия военных событиях в Ираке и в Афганистане. Как рассказали нам источники, афганцы имеют десятилетний боевой опыт реальных боевых действий на Афганистане.

Поэтому мы можем с вами сопоставить всю эту информацию и понимать, что оружие из Афганистана уже находится на территории Беларуси. И не случайно это оружие именно американского производства, это трофейное оружие.

Группы уже подготовлены, соответственно они уже, скорее всего, инкорпорированы в лагеря нелегальных мигрантов. И мы видели, кстати, очень активные действия ряда из них, которые были одеты в дорогую одежду. Даже в Польше здесь было опубликовано, что на одном из тех, кто рубил дерево и перерезал проволоку была куртка, стоимостью 1000 евро. То есть такие группы, мы знаем, что они уже внедрены.

И они имеют, конечно же, уже оружие, которое находится, скорее всего, в Беловежской пуще или в одном з так скажем приграничных территорий. Тут я, скорее, анализирую информацию из разных источников и могу сказать, что тут уже скорее предположения. Но оружие там находится и оно может быть применено в той ситуации, когда этого захочет Лукашенко. Опять же, он уже это легендирует.

- Как работала схема по созданию контекста "миграционного кризиса"?

- Все-таки это очень важно понять, что это не тот сценарий, который работал на южном направлении ранее или 5-6 лет тому назад, когда нелегальные мигранты через Грецию, например, пытались попасть на территорию Европейского Союза. Это, скорее, была волна естественной, натуральной миграции. Если же мы говорим в контексте сегодняшней ситуации в Беларуси, то это была спецоперация, которая предполагала рекрутирование, рекламу, распространение информации о том, что мы приглашаем потенциальных нелегальных мигрантов в Беларусь для того, чтобы они пересекли границу и оказались в Европейском Союзе. То есть это сделало государство - нелегитимная белорусская власть.

Это государственный терроризм, международное преступление, которое, кстати, квалифицировано в рамках конвенции Организации Объединённых Наций по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе есть и соответствующий протокол этой конвенции.

Кстати, парадоксально сказать, я вот скажу, как дипломат, - начиная с 2005 года по 2019 год, Беларусь являлась главным донором и инициатором в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, в принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с нелегальной миграцией, а сегодня фактически этим занимается на уровне государства. Так что давайте разделять эти два момента: естественная и спланированная акция.

- Кто принимал участие в создании канала миграции через территорию Беларуси?

- Это была подготовленная операция, которая была прежде всего по рекрутингу, приглашению под видом туристов на территорию Беларуси. Заманивали их под предлогом, что они получат уникальную возможность сразу же оказаться на территории Европейского союза в непосредственной близости от тех стран, куда они хотели попасть - Германия, Великобритания или сейчас появляется на повестке дня, например, Франция.

И это было организовано именно Виктором Лукашенко. Он выступил главным координатором. Он и его люди посещали этот регион и отрабатывали эти схемы. В эти схемы были включены Почетное Консульство Беларуси в Ираке, потому что в Беларуси нет посольства в Ираке. Там аккредитован послом по совместительству Посол Беларуси в Турции.

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В эту схему были включены Посольство Беларуси в Анкаре, Генеральное Консульство Беларуси в Стамбуле, также Посольство Беларуси в ОАЕ, в Дубае. Они занимались оформлением виз. Люди, пребывающие этими рейсами через авиакомпании, которые во многом подстраивались под этот поток, получая сигналы о том, что огромное количество хочет въехать на территорию Беларуси. Это "just business". Они могут всегда прикрыться этой формулой: "Мы обслуживаем, потому что есть запрос на рынке".

Конечно же, "Belavia", - государственная компания, - прямым образом была включена в эту схему, и иракские авиакомпании прямым образом были включены в эту схему. Все остальные - это скорее уже сопутствующие сопровождение авиакомпаний.

Они пребывают в аэропорт "Минск". Аэропорт - это закрытая зона и попасть на зону таможенного пограничного контроля невозможно, если ты не имеешь соответствующих полномочий. В Беларуси было создано порядка 13-ти, по разным сведеньям, до 17-ти туристических компаний-однодневок, которые были созданы по этот проект. Учредили эти компании как белорусы, так и граждане Ирака.

И эти компании получили право доступа в эту контрольную зону и по прилёте самолета, например, 200 пассажиров, 30 человек отправляется на обычный стандартный контроль, а 170 человек встречает представитель туристической компании в закрытой зоне, представитель пограничного комитета и уводят этих людей на оформление виз, если они не получили визы из тех стран, с которых они летят. Это чаще всего было из Ирака. И в аэропорту работает консульский отдел, консульский пункт Министерства иностранных дел, который выдает визу.

Туристический оператор собирает с каждого желающего получить въезд в Беларусь за стоимость визы в 180 EUR. В последующем эту визу оформляют, как правило, как групповую и тогда оплата за визу становиться 30 EUR, а 150 EUR "черным налом" попадаем в карманы тех людей, которые лоббируют на высоком уровне по указанию Лукашенко всю эту схему. То есть, аккумулируется в достаточно большой "черный нал". Фактически это стало еще и операцией по зарабатыванию "черных" денег.

Координатором этого всего за границей выступало, конечно же, Министерство Иностранных Дел во главе с министром Макеем, который является полковником спецслужб белорусских, нужно это тоже не забывать. И в Министерстве Иностранных Дел, во многом, консулы - это сотрудники, связанные с этими структурами.

Поэтому это было все скоординировано: КГБ, МИД, пограничники приезд в аэропорт, после аэропорта - расселение в отели, в государственные отели, в санатории государственные и сопровождение к линии государственной границы при поддержке государства. Кто-то шел при поддержке государства, кто-то уже по одиночке добирался на такси и так далее.

Сейчас Лукашенко дал указание местным властям расселять мигрантов в приграничных сельсоветах, освободить возможные помещения, чтобы они могли там ночевать, чтобы не замёрзли, это сделано специально. Сейчас он лад поручение МВД - выселять нелегальных мигрантов из отелей в Беларуси, если они пребывают больше 72 часов и направлять их в сторону государственной границы с Польшей и с Литвой. Он фактически режиссирует весь этот процесс.

В понедельник у меня была информация и сегодня он это подтвердил уже публично о том, чтобы министерство обороны достало палатки со складов ещё времен Советского союза, полевые кухни и обеспечила эти лагеря беженцев уже вооруженной силой Беларуси.

Это все спланированная операция. Почему я говорю, что я знал об этом в понедельник, а в субботу происходит - люди, которые с нами сотрудничают, они знают этот план, они его читают. А в мир продается картинка "Смотрите, я помогаю бедным людям, которые страдают на границе". И они действительно страдают. Они действительно стали инструментом его борьбы за власть.

Основная цель этой спецоперации - принуждение к переговорам Европейского Союза. Принуждение с Лукашенко. Это главная его цель. Он хочет получить отступление со стороны ЕС по вопросам его внешнеполитической изоляции. Он хочет добиться снятий санкций или, по крайней мере ограничения подальшего распространения. Он подменяет проблему.

Сегодня в белорусских тюрьмах, - только правозащитники официально опубликовали, - 850 политических заключенных. А мы считаем, это тысячи граждан. Вчера председатель следственного комитета докладывал Лукашенко о том, что каждый день он возбуждает новые и новые уголовные дела в отношении участников протестов прошлого года. Каждый день в Беларуси сажают людей в тюрьму. Позавчера - пять лет политическому заключенному. В понедельник судят мать пятерых детей - тоже как политическую заключенную. Чемпионку мира по фристайлу задержали. Это происходит каждый день. То есть, он подменяет повестку.

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Сегодня, если диалог и будет какой-то с Европейским Союзом, о чем он будет? Остановить поток нелегальных мигрантов, а не решить проблему уничтоженного всего неправительственного сектора, 285 организаций неправительственных закрыто, вчера ликвидировали самую старую политическую партию в Беларуси "Белорусский Народный Фронт", позавчера ликвидировали "Товарищество белорусского языка". Он уничтожил весь неправительственных сектор: закрыты все газеты, нету вообще независимых Интернет-ресурсов - все заблокированы, все Телеграм-каналы признаны экстремистами.

У нас в стране уже экстремистов - это те, кто читает Телеграм-каналы где-то 4 или 5 миллионов человек. И что, об этом сейчас мир говорит? Нет. Мир говорит о чем? О нелегальных мигрантах. Он забыл, что проблема же в Лукашенко, который уничтожает белорусскую нацию, белорусский народ, подавляет их, а мигранты - это его лишний инструмент добиться того, чтобы усидеть у власти.

Конечно, нужно еще понимать, что он мстительный по характеру человек. Мне приходилось с ним общаться, это очень агрессивный, злой человек, который хочет показать "Я задушил протест в Беларуси, сейчас я буду раздражающим фактором в ЕС. Я покажу свою силу, мои руки длинные, я дотянусь даже до Европейского Союза. И что в ответ Европейский Союз? Когда надо было вызывать скорую помощь, все ждали плановой госпитализации больного. За этот период ожидания он накопил силы и ресурсы и создал огромную проблему для Европы, из которой выход найти будет очень сложно.

- Есть ли риск того, что поток мигрантов будет направлен в сторону Украины?

- Мне этот вопрос задают часто. Я не располагаю информацией. Нет у меня подтверждений, что поток может быть на Украину. Давайте подумаем логически. Если нелегальные мигранты пойдут по линии белорусско-украинской границы - это первое препятствие. Потом им надо проследовать определенную часть территории Украины, потом пересечь еще украинско-польскую границу. Слишком много препятствий для того, чтобы достичь Европы. Или они, извините, должны вообще не понимать ничего в географии, не понимать, с какими трудностями столкнуться, чтобы пойти таким тяжелым дальним маршрутом.

На мой взгляд, самый простой вариант, который первично отрабатывался, - это было направление Латвии, если уже перенести акцент, и Литвы, где вообще нету границы, нету заграждений. С Польшей хоть есть определенная система, работающая еще с Советского союза, модернизированная, туда вкладывались деньги. А на границе с Литвой и Латвией такой системы нет. Поэтому логики нет.

Единственный случай, когда это может пойти и на Украину, и этого нельзя исключать, это тогда, когда друг Лукашенко захочет создать дополнительный фактор раздражения для Украины. Ну "друг" - это потому, что я знаю, что у Путина нет никаких иллюзий на счет Лукашенко. Они заядлые враги. Это все в пабликах продается, что у них там большая любовь и союзническая дружба. Поэтому фактор раздражения может быть использован, но для Лукашенко это очень рискованная тема. Второй торговый партнер Беларуси - это Украина. И если он пойдет с масштабной войной в Украину, то он может очень серьёзно пострадать. Пострадает и его бизнес, и экономика в том числе.

- Может ли "миграционный кризис" быть попыткой отвлечь внимание Евросоюза от возможной открытой агресси России против Украины?

- Как человек, имеющий более 20-ти лет опыта дипломатической службы и знающий многих послов Украины, политиков украинских, и бывавший с визитами в Киеве не один раз, как член правительства, я обращаюсь к вашим политикам, в том числе и к президенту: "Не повторите той ошибки, которую совершил Европейский Союз". В сентябре прошлого года мы говорили, что действовать нужно решительно и сильно. Только сильного контрпартнёра боится Лукашенко.

Вы сейчас проглотили всю пропагандистку кампанию, которая развязана против Украины. Она просто масштабнейшая, ужасно негативная. Второе - Лукашенко сказал Путину на прошлой неделе на видеоконференции так называемого "Союзного государства": "Что ж вы меня, Владимир Владимирович, не пригласили в Крым? Я тоже хотел бы приехать. Дорогу бы мне показали, которую построили". Что это значит со слов нелегитимного правителя в адрес президента России? Это означает, что он признает Крым как часть РФ.

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После этого председатель комиссии по международным делам парламента Беларуси Андрей Савиных, мой бывший коллега и заместитель в МИД в управлении информации, а до этого Посол в Турции, заявляет, что "de facto" и "de jure" Беларусь признает Крым частью России. Министр иностранных дел Макей на этой неделе на встрече с Лавровым - так же, "Беларусь признает, что территория Крыма - это территория России". Какое заявление последовало со стороны МИД Украины? Что "мы исходим из официальной позиции об интегральной целостности Украины, официальной позиции Минска". Простите, что нужно еще, чтобы доказать вам, что решения приняты? Лукашенко не будет рассматривать Украину как партнера, он никогда не рассматривал. Это четкая договоренность, это четкая система действий.

Что касательно ядерных бомбардировщиков. Мы должны понимать, что это сценарий давления и принуждения. Сначала идет создание миграционной волны, создание лагерей вдоль государственной границы. Потом Лукашенко заявляет, что у него есть друг-союзник, у которого есть ядерное оружие. Потом признание Крыма - министр иностранных дел заявляет в Белоруссии. Потом ядерные бомбардировщики дважды ТУ-160, ТУ-22М3 в небе Беларуси делают угрозу. Потом десант высаживается в Гродненской области. Ну сколько еще нужно доказательств?

Я понимаю украинских политиков, что есть понятия рисков, нужно взвешивать все решения, но не имейте иллюзий. Вам действительно нужно защищаться от этого режима. Но защита должна быть с позиции сильнейшего. Если вы будете показывать слабость, он и дальше будет входить на вашу территорию - территорию интересов национальной безопасности Украины. Лукашенко - угроза национальной безопасности Украины. Поймите это. Я знаю, о чем говорю.

- Спасибо за интервью.

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