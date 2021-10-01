Лукашенко заявил, что извиняться перед белорусами ему не за что, а видеодоказательства преступлений назвал фейком

Лукашенко заявил, что извиняться перед белорусами ему не за что, а видеодоказательства преступлений назвал фейком

Диктатор заверил, что готов пустить журналистов, чтобы те сами убедились.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу CNN, в котором назвал все данные правозащитников и видеодоказательства причастности своего режима к мигрантскому кризису в ЕС — фейком. Заявил, что перед своим народом ему не за что просить прощения. И пригласил журналистов воочию убедиться, что происходит на границе. Между тем сирийская беженка, которую все же пропустили в Польшу, говорит: белорусские чиновники убедили ее, что путешествие в Европу будет очень легким.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

«У вас есть факты, что я толкаю этих людей на границу с Польшей?», — спрашивает в интервью Лукашенко журналистов.

Фрагменты диалога публикует белорусское телевидение и на нем Лукашенко отрицает все — притеснения прав белорусов, пытки, преобразования сирийских и иракских мигрантов в оружие против европейских соседей. «Мы позволяем всем журналистам приезжать на границу и разобраться, добро пожаловать», — утверждает Лукашенко.

Еще летом ТСН показывала видео, на котором белорусские пограничники привозят беженцев из ближнего востока к литовской границы, чтобы убедиться, что они пошли на нейтральную полосу.

Бошра аль-Моаллем поехала из охваченной войной Сирии на деньги брата, который устроился в Бельгии. Он сказал, что: новый мигрантский маршрут лежит через Беларусь.

«Пришла польская полиция, сказала, что вы пришли сюда нелегально. Они довели нас назад к границе. И потом нами двадцать дней играли в футбол. Идите, идите, идите ... нет крыши над головой, ни еды, ни воды», — рассказывает женщина.

На телефоне Бошры десятки таких видео. Люди вынуждены спать под открытым небом. Интервью она дает уже с польского города Белосток. «Всем было все равно, что там с нами происходит. Мы не ожидали, что с нами это произойдет. Нам сказали, что в Европу очень просто добраться и найти там новую жизнь. Я не думала, что мы окажемся между двух границ, превратимся в оружие», — говорит беженка.

«Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться в Беларуси, а мы их выбрасывали туда, в Польшу, или Литву, вы бы выдвинули претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выбрасываю?», — отмечает Лукашенко.

После двадцатидневных блужданий истощенная, жаждущая Бошра потеряла сознание. У поляков не осталось другого выбора как забрать ее в больницу, а оттуда на временное проживание. Но уже шестерых мигрантов с лета спасти не удалось.

«Этот маршрут создан искусственно. Таким образом Лукашенко, с помощью Путина, мстит всему Евросоюзу», — отмечает представитель координатора спецслужб Станислав Зарин.

Также читайте Расстрел айтишника в Минске: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в поддержку убитых активистов

И месть достигает цели, раздор достигнут, потому что даже среди поляков существует мнение, что — в то время, как белорусскому диктатору плевать на права людей, Польша — должен вести себя иначе.

«Очевидно, что политические действия Лукашенко направленные против Польши и ЕС. Но Польшу это не оправдывает. Там на границе жертвы, которые страдают и умирают», — отмечает организатор гуманитарной союза "Спасение" Марианна Вартечка.

В жестокости поляков, которые держат беззащитных людей на границе, обвиняет и Международная амнистия. Сейчас на границе действует режим чрезвычайного положения. Польские пограничники сообщают, что теперь белорусы раздают беженцам военную одежду. А значит — ждут новых провокаций.

Новости мира: каким оказалась "путешествие" сирийской беженки в Европу

Между тем в Беларуси массовые задержания после резонансного убийства КДБивцямы участника антилукашенковских протестов Андрея Зельцера. Силовики взялись арестовывать тех, кто публиковал негативные комментарии в соцсетях.

Правозащитники сообщают о как минимум полсотни задержанных, которым инкриминируют оскорбление госслужащих и разжигание вражды.

В квартиру 31-летнего Андрея Зельцера КГБиста ворвались с обысками на этой неделе. Мужчина встретил их с ружьем в руках. Один из силовиков смертельно ранил, другие открыли огонь на поражение и застрелили Андрея.

Жену убитого поместили в следственный изолятор Минска. Марии Успенской объявили подозрение в соучастии в убийстве силовика за того, что она снимала происходящее на телефон.

Новости мира: массовые задержания - чем обернулось убийство участника антилукашенковских протестов в Беларуси

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку