Лукашенко заявил, что ничего не знает о планах России напасть на Украину

Лукашенко заявил, что ничего не знает о планах России напасть на Украину

По последней информации, заявил Кулеба, Россия сконцентрировала у границы с Украиной 115 тысяч военнослужащих.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ничего не знает ни о планах России напасть на Украину, ни о наращивании войск на нашей границе. Он заявил, что если между Украиной и Россией начнутся боевые действия, Беларусь в стороне не останется. А мигрантский кризис, который Лукашенко собственноручно разжигал с лета, он теперь называет попыткой Европы сдержать Минск.

Об этом 29 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

Так, белорусские службы почти каждую ночь уничтожают заграждения на границе, утверждают польские военные, демонстрируя дыры в заборе.

"Сознательная, циничная и опасная гибридная атака, организованная режимом Лукашенко. Она ставит под угрозу жизнь невинных людей, которых лживыми обещаниями заманили к белорусской границе", — говорит президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Тем временем, явившись на совещание в военной форме, самопровозглашенный президент Беларуси заявляет, что не хочет войны и цинично копирует все, что слышит от европейцев.

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"Разве мы могли предположить, что у нас возникнет этакий мигранский кризис", — заявил Лукашенко.

Еще с лета количество рейсов из ближневосточных стран в Минск увеличилось в несколько раз. Это произошло после обещания Лукашенко пропускать мигрантов к европейской границе. Потом, опасаясь санкций, полеты отменили, но в Беларуси уже накопилось более десяти тысяч беженцев, которые для того, чтобы заплатить трафикерам продают все, что осталось дома, потому что определенные больше туда не вернутся.

Сегодня сообщили об еще одном погибшем на границе — их уже по меньшей мере 15. Лукашенко утверждает, что тело им подбросили. На том же заседании он неоднократно упоминает Украину.

"То, что в Украине проводятся эти учения под кодовым названием "Полесье" – мы тоже это видим", – заявил Лукашенко.

Продолжающаяся с прошлой недели спецоперация "Полесье" — украинский ответ на устроенный Лукашенко мигрантский кризис. Завтра в латвийской Риге собираются министры иностранных дел стран НАТО обсуждать ее и подготовку российского нападения на Украину.

Непризнанный Европой президент Лукашенко, для которого Путин, единственное средство держаться у власти, отказывается видеть очевидное всему миру наращивание сил. Несмотря на многочисленные спутниковые снимки – он требует доказательств.

"В который раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Ну, если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис", — заявил Лукашенко.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу того, что Украине приходится серьезно рассматривать военную угрозу и с северного направления.

Войны не хочет, но в случае боевых действий станет на сторону России – заявил Лукашенко | Новости мира

"Риторика Лукашенко по отношению к Украине становится все более враждебной. Это еще недавно было очень трудно представить — в прошлом у Украины с Беларусью были отличные отношения, мы никогда раньше не рассматривали угрозу с северного фланга, но, к сожалению, теперь приходится относиться к этой угрозе максимально серьезно ", – заявил он.

По последней информации, заявил Кулеба, Россия сконцентрировала у границы с Украиной 115 тысяч военнослужащих.

Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил роль посредника между Зеленским и Путиным. Как отметил Эрдоган, Турция стремится к тому, чтобы украинско-российская тема развивалась в положительном русле.

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