Лукашенко ждет в гости боевиков "ЛНР": а что ждет Лукашенко со стороны Киева

Украина явно запаздывает с ответом на угрожающие действия режима Лукашенко, поскольку не имеет собственной политики в отношении Беларуси.

Почти через две недели после вопиющего инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair с применением военной авиации на минском аэродроме, Верховная Рада наконец приняла заявление, которым осуждает действия режима Александра Лукашенко. Но без всякой конкретики.

Зато Лукашенко пересек уже две красные линии.

Во-первых, позволил боевикам "ЛНР" приехать в Беларусь для допроса незаконно задержанного бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA (который был главным координатором белорусских протестов после сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года) Романа Протасевича.

Во-вторых, самопровозглашенный президент Беларуси фактически допустил открытие авиасообщения с оккупированным Россией Крымом.

Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется в оккупированном Крыму, в украинском МИДе обещают ударить санкциями. Там уже подготовили санкционный пакет, который будет рассмотрен на заседании СНБО 4 июня. Однако ограничения будут исключительно персональные, несмотря на то, что Беларусь уже ограничила импорт из Украины.

ТСН. ua разбирался, является ли ответ Киева на угрожающие действия режима Лукашенко достаточным, и как должна действовать Украины, чтобы не выстрелить себе в ногу.

Санкционная "война"

Очень странно констатировать, что в парламентско-президентской республике Верховная Рада ничего не решает. Все важные для страны решения принимаются в Офисе президента на Банковой. И, похоже, окончательный ответ на угрожающие действия режима Лукашенко там до сих пор не сформировали, потому что политика действий государства Украина по Беларуси отсутствует. Хотя стоит отметить, что внешняя политика — непосредственная сфера ответственности президента.

Да, мы одними из первых закрыли небо для самолетов белорусских компаний: с 26 мая запретили полеты над территорией Беларуси, а с 29 мая — воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать наше воздушное пространство. С 26 мая Украина больше не импортирует электроэнергию из Беларуси (запрет действует до 1 октября этого года). Хотя, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, этот шаг не связан с захватом самолета Ryanair, а скорее является разрывом еще советских цепочек.

С ответом режим Лукашенко медлить не стал, ударив экономическими санкциями против ряда украинских отраслей. Под запрет на импорт в Беларусь попали наши кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, школьные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Это ничто иное, как начало настоящей торговой войны. Однако здесь эксперты отмечают, что ростки были видны еще осенью прошлого года и касались якобы защиты нашего внутреннего рынка по ряду товаров. Но последствий никто не просчитывал. ТСН.ua уже писал, что Беларусь для Украины — шестой торгово-экономический партнер. Украина для Беларуси — второй.

То есть, Беларусь от Украины больше зависит, чем Украина от Беларуси. Однако надо учитывать и то, что именно мы импортируем. Больше всего мы зависим от импорта нефтепродуктов. Беларусь обеспечивает более 50% поставок битума и бензина А-95. Грубо говоря, "Мозырский НПЗ" (который находится на границе с Украиной и которым почти на 43% владеют россияне) работает на Украину.

Это критический для Украины импорт. Учитывая близость режима Лукашенко к такому же режиму Путина, Киев уже давно должен был диверсифицировать поставки нефтепродуктов, как сделал это с российским газом после начала войны. Однако почему-то этого не сделал, а сейчас, когда появляются новости о якобы остановке поставок белорусского бензина А-95 в Украину, которые потом оказались фейком, разводит руками.

Признание российской оккупации

Не успела Украина сформировать ответ, как Лукашенко нанес еще два удара.

Первым — фактически пристал на условие Путина, согласившись на открытие авиасообщения с оккупированным Крымом. Если это произойдет, то белорусские авиакомпании станут первыми в мире, которые осуществят незаконный рейс в оккупированный Россией полуостров.

Вторым - удовлетворил требование пророссийских боевиков из "ЛНР", пригласив их в Минск для допроса Романа Протасевича, мол, против белорусского оппозиционера в псевдореспублике возбуждено уголовное дело.

Представитель украинской делегации в ТКГ и советник председателя ОПУ Алексей Арестович сразу же отметил, что если такой допрос состоится, политическая позиция руководителя делегации Леонида Кравчука о том, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, перейдет к конкретным организационным мероприятиям по смене площадки.

Как будто всего того, что до этого делал режим Лукашенко, было недостаточно, чтобы Украина отказалась от посредничества Минска. Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппарова пообещала жесткие санкции, если Лукашенко попытается легитимизировать "ЛНР"/"ДНР", или если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма. Другой заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что МИД подготовило санкционный пакет против 11 граждан Беларуси, которые поддерживают режим Лукашенко.

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Санкции могут рассмотреть на заседании СНБО уже 4 июня. Однако, не запоздала ли Украина с ответом? По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, до августа 2020 года Лукашенко был гибридным союзником Украины, поэтому Киев до сих пор не сформировал четкую позицию. Вдобавок более уязвимой украинскую позицию делает зависимость от поставок белорусских продуктов нефтепереработки.

"Действиями по Крыму, Протасевичу и "ЛНР" Лукашенко как бы дает Украине сигналы, мол, не делайте резких движений, потому что у меня тоже есть возможность усложнить вам жизнь. Но у нас должна быть какая-то ценностная система. То есть, мы или поддерживаем демократию и действуем соответствующе, или не поддерживаем. Украинское руководство должно понимать две простые вещи. Первое — если мы хотим, чтобы с нами солидаризировались другие соседи Беларуси, мы тоже должны быть с ними солидарны. Это не значит солидарность в санкциях. Может быть солидарность в борьбе за демократию в Беларуси. Второе — если Путин разберется с Беларусью и полностью возьмет ее под контроль, Украина будет следующей", — сказал ТСН.ua Евгений Магда.

Ответ Украины

Достаточны ли пока даже непринятые шаги Киева? По словам эксперта программы "Международная и внутренняя политика" Института будущего Игара Тышкевича, говорить о достаточности можно, если есть политика, конечные цели и определение конечных результатов.

Действия Украины, по словам эксперта, зависят от того, какую политику выберет Украина. По состоянию на сейчас Украина не выбрала ни один из трех возможных сценариев.

Первый — конфронтационный — давление, учитывая экономическое.

Второй — realpolitik — когда Украина не делает никаких резких движений, рассчитывая на определенные рост товарооборота и выгоды.

Третий — это посредник, где есть жесткая критика и варианты для продолжения диалога.

Что может сделать Украина? По словам Игара Тышкевича, надо подумать о своей политике. Если говорить о помощи гражданам Беларуси, опять же, каким гражданам? Президент Зеленский говорит, что Украина будет привлекать IT-шников, беженцев.

"Наземная граница закрыта, ж/д сообщения нет, авиасообщение прекращено. Как Украина может помочь в иммиграции белорусским гражданам? Украина сделала широкий жест, заявив, что продлевает сроки пребывания гражданам Беларуси до 180 дней. Открываем календарь, смотрим, когда начался белорусский политический кризис и приходим к выводу, что эти 180 дней у некоторых людей уже подходят к концу. Какое дальнейшее развитие этой политики? С точки зрения поддержки какой-то активности. Где украинские программы обучения, поддержки или разговоры с международными донорами, чтобы такие программы в Украине появились? Когда в последний раз в Киеве был пресс-тур белорусских журналистов, будь-то оппозиционных или государственных? Из организованных государством — 11 лет назад. Международными донорами — 6 лет назад", — комментирует ТСН.ua Игар Тышкевич.

Сделала ли Верховная Рада достаточно, чтобы дать максимально жесткий ответ на откровенно угрожающие действия режима Лукашенко? По словам инициатора принятого 3 июня заявления, председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, речь не идет о максимуме или минимуме, речь идет о грамотности составления текста этого заявления и его формулировок.

"Я считаю, что такие заявления надо формулировать очень грамотно, юридически корректно и иногда осторожно, учитывая все факторы. Особенно, если речь идет о меняющейся ситуации, как в случае с Беларусью. Нам надо сделать так, чтобы потом против нас не использовали любые заявления, и нам надо быть последовательными в своей позиции. Поскольку мы идем в Евросоюз, нам надо синхронизировать нашу внешнюю политику. Если вы посмотрите на заявления, сделанные ЕС, то увидите, что наше заявление даже более радикальное. Они призывают, и генсек ООН, кстати, к расследованию. То есть, они не дают оценок. и вы увидите, насколько взвешенно и осторожно они трактуют эти события", — сказал ТСН.ua Александр Мережко.

По его словам, в принятом ВР заявлении Украина осуждает действия Беларуси, направленные против международной безопасности. Также там содержится фраза, в которой говорится о наших западных партнерах, США и ЕС, с действиями которых мы выражаем солидарность.

"У нас есть закон о санкциях (принятый еще в 2014 году — Авт.). С другой стороны, это вопрос, который, во-первых, находится в компетенции СНБО. А, во-вторых, надо учитывать, что по Конституции внешняя политика является прерогативой президента. ВР также участвует в механизме осуществления внешней политики. Но на международной арене мы должны говорить одним голосом, чтобы не было радикальных разногласий, которые могут использовать против нас", — объясняет Александр Мережко.

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