Лукашенком руководит Путин: как связаны гибель Шишова, мигранты в Литве и бегство белорусских спортсменов

Путин загоняет Лукашенко в стойло союзного с Россией государства, чтобы добиться окончательной аннексии без объявления этого официально.

Захват и принудительная посадка пассажирского самолета Ryanair 23 мая стала для режима Лукашенко точкой невозврата.

Во-первых, этот инцидент стал первым в истории покушением на безопасность гражданской авиации.

этот инцидент стал первым в истории покушением на безопасность гражданской авиации. Во-вторых, фактически положил начало преступным действиям режима, поддерживаемого Россией, за пределами Беларуси.

Преследования белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио, которые боятся возвращаться домой, миграционный кризис в Литве, спровоцированный действиями белорусского и российского режимов, и смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве — все это звенья одной цепи.

Так, у Bellingcat есть информация о представителях ФСБ РФ, которые интегрировались в оппозиционные белорусские группы в Украине. Это не значит, что они причастны к смерти Виталия Шишова — свой ответ должно сказать следствие. Но эксперты отмечают, что СБУ должна усилить контроль за белорусами, которые приезжают в Украину.

ТСН.ua разбирался, к чему Путин подталкивает Лукашенко, провоцируя на преступления уже за пределами Беларуси, и что делать Украине.

Убийство или самоубийство?

Месяц назад на популярной платформе Netflix вышел сериал "Как стать тираном", где, в частности, показаны режимы Гитлера, Сталина, Каддафи, которые убирали своих оппонентов за рубежом. Время идет, а методы не меняются, особенно в России. Отравление бывшего офицера ФСБ и КГБ Александра Литвиненко, попытка отравления бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и оппозиционера Алексея Навального, убийство Бориса Немцова — лишь наиболее известные расправы.

Действия режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко на международной арене все больше напоминают методы Владимира Путина. И как бы в Брюсселе и Киеве не пытались закрыть на это глаза, мол, это не наша проблема, они становятся все более угрожающими для нас самих. Сначала захват и принудительная посадка в Минске пассажирского самолета Ryanair, теперь смерть 26-летнего лидера организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.

В Украину парень переехал осенью прошлого года, помогал белорусским иммигрантам и устраивал акции протеста. Утром вышел на пробежку и не вернулся. Повешенным нашли в парке в километре от дома. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Отрабатываются две основные версии: самоубийство или умышленное убийство с имитированием самоубийства.

Сигнал украинским силовикам

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что гибель Шишова — это скорее сигнал о том, что Украина не имеет четкой политики в отношении Беларуси. Но эксперт все же предостерегает от абсолютизации подчиненности Лукашенко Путину. За эти несколько месяцев, начиная с задержания Романа Протасевича (из-за которого принудительно посадили самолет Ryanair) Лукашенко просто в одни ворота "выиграл" соревнование за статус последнего диктатора Европы.

"Но кому это выгодно? Самому Лукашенко? У него существенно уменьшается пространство для маневра. А о том, что у российских спецслужб большой опыт действий под чужим флагом, почему-то забывают. Это не значит, что надо полностью отвергать версию о причастности Лукашенко и белорусских спецслужб. Но у меня лично другие мнения. Сначала у нас появляется Николай Чаус и вокруг него силовой водевиль. Затем на территории Украины убивают белорусского оппозиционера, что создает не очень приятную картину об Украине. и это меня волнует больше. А если мы отмотаем на пару недель назад, то увидим статью Путина об историческом единстве русских и украинцев, и делаем соответствующие выводы, кому это выгодно", — говорит ТСН.ua Евгений Магда.

Те, кто знал Виталия, уверены, что это было убийство, за которым стоит белорусский режим. Говорят, что Шишов неоднократно получал угрозы. Друзья даже замечали подозрительные транспортные средства, которые якобы за ним следили. Информацию передавали в правоохранительные органы.

После гибели Шишова, послу Украины в Беларуси 2010-2011 гг. Роману Бессмертному также начала поступать информация, кому еще из белорусов угрожали, и они обращались к украинским правоохранительным органам. Из этого следует в очередной раз вынести уроки. Особенно на фоне нераскрытого убийства журналиста Павла Шеремета.

К сожалению, по словам Романа Бессмертного, эти уроки не выносились с 2014 года. Лукашенко уже успел назвать Украину дополнительной угрозой, которой раньше не было, приказав закрыть каждый метр границы.

"Я и сейчас не вижу, чтобы они воспринимались и под них разрабатывались контрмеры. Тезис о росте опасности с северного направления, который появился еще несколько лет назад, остается без внимания. В Киеве не всегда способны структурировать отношения с ближайшими соседями, особенно такими, как Беларусь. Нынешние события и это убийство (а сомнения в том, что это убийство, которым управляло ФСБ, нет) с точки зрения международного права нуждаются в серьезной не только правовой, но и военно-политической, тактической и стратегической оценке. А мы сегодня даже словесной реакции не слышим со стороны серьезных государственных чинов. Это означает, что нет осознания значимости таких трагических событий и для человека, и для государства. Я уже не говорю, что нет понимания, что надо делать", — комментирует ТСН.ua Роман Бессмертный.

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Не случайно в Bellingcat сразу после гибели Виталия Шишова заявили о представителях ФСБ РФ, которые интегрировались в оппозиционные белорусские группы в Украине. Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь напоминает ТСН.ua, что работа ФСБ, КГБ Беларуси и СССР по оппозиции — это традиционная вещь. Были целые департаменты, которые занимались именно работой с оппозицией, которая в СССР была одной из самых больших угроз для стабильности режима. Так же это воспринимает и Путин, а еще больше — Лукашенко.

"Абсолютно вероятно, что в белорусских оппозиционных группах, сообществах, организациях, которые переезжают в Украину, могут быть инфильтрированные представители КГБ Беларуси или ФСБ России. Выявить мы это сможем, когда будет доказательная база. Для СБУ это должно быть одним из основных направлений работы. Ведь агенты ФСБ, инфильтрированные в белорусские оппозиционные организации, действующие в Украине, работают не только против белорусской оппозиции, пытаясь ослабить и разрушить ее. Это в принципе их не очень интересует. Их интересует ситуация в том числе в Украине, вхождение в различные украинские правительственные, политические, неправительственные и аналитические круги", — говорит ТСН.ua Михаил Самусь.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное для расследования гибели Виталия Шишова. К этому Киев призвали в Брюсселе и Вашингтоне. Но не будет преувеличением сказать, что это в интересах и самой Украины. Ведь это убийство в определенной степени накладывает отпечаток на репутацию нашего государства и спецслужб.

Спортсмены и беженцы

Литва на границе с Беларусью возводить сетчатый 4-метровый забор длиной 508 км (из более 680 км границы, менее 40% которой контролируется электронными средствами наблюдения). Строить будут в кредит (возможно поможет Брюссель), ведь стоимость достигает 150 млн евро. Украина также поможет — предоставит колючую проволоку в виде гуманитарной помощи.

Все из-за нелегального потока мигрантов из Беларуси. Только в июле литовские пограничники задержали более 2300 беженцев. Для сравнения, в июне эта цифра не достигла даже 500 человек. Официальный Вильнюс прямо обвиняет режим Лукашенко. Схема такова: нелегалы прямыми рейсами из Ирака прилетают в Минск, откуда белорусские пограничники сопровождают их до литовской границы с ЕС.

"Это организованная деятельность и большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около $15 тыс. Это очевидно прибыльное преступление с участием режима", — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Лукашенко даже угрожал Литве больше не останавливать контрабанду радиоактивных материалов и наркотиков, что официальный Вильнюс уже окрестил "гибридной войной" за поддержку белорусских оппозиционеров, в частности Светланы Тихановской. А на днях режим Лукашенко и вовсе заявил о смерти мигранта из Ирака на белорусско-литовской границе.

"Мы знаем истории, которые уже не раз использовались в пропагандистских войнах, о распятом мальчике в Украине. Думаю, что это то, чего можно было ожидать, такую ложь мы слышали и раньше — о беременных женщинах, которых кто-то бил телескопическими палками" — ответила на инцидент литовская премьер Ингрида Шимоните.

Дипломаты и эксперты уверены, что режиму Лукашенко в этом помогает Путин. Роман Бессмертный говорит, что весь этот процесс находится в руках Кремля.

"Они захотели — бросили миграционную атаку на Италию, Германию (в 2015 году — авт.). Вспомните велосипедистов-мигрантов, оказавшихся в Норвегии. Сейчас захотели — бросили на Литву. За день в Беларусь прилетает 3-7 "боингов", на борту которых до 550 арабов, которые летят со всего Ближнего Востока. Почему? Потому что им ФСБ туда адресно покупает билеты и гарантирует доставку в Европу. Лукашенко, его ноги, руки, усы является лишь инструментом Кремля", — считает Бессмертный.

Михаил Самусь также уверен, что это совместная операция России и Беларуси. Россия просчитала, что этот кризис усилит противостояние Беларуси с Литвой, со странами ЕС, НАТО, сделает из Беларуси чучело. Впрочем эксперт считает, что с помощью ЕС Литва справится с таким довольно небольшим количеством беженцев. А вот удар по Беларуси из-за этого кризиса будет мощным, что в интересах Путина загнать Лукашенко в стойло союзного государства с Россией, добиться окончательной аннексии без объявления этого официально.

"Миграционному кризису в Европе способствовали российские спецслужбы. Их еще советская агентура активно работала, пытаясь создать миграционный кризис в Европе и таким образом ослабить ЕС, создать линии раздела, поскольку, например, Венгрия с Польшей отказались принимать мигрантов. Германия наоборот. В случае с Литвой методика та же. Могу предположить, когда Лукашенко начал рассуждать, как же ему ответить на ограничительные меры после самолета Ryanair, Путин ему предложил определенные методы. У белорусских спецслужб в Ираке или на Ближнем Востоке небольшие возможности по организации таких потоков. А у россиян мощные", — объясняет Михаил Самусь.

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На все это накладывается еще и огромный скандал с белорусскими спортсменами, которые поехали на Олимпиаду в Токио, и откуда их хотели возвращать силой. Легкоатлетка Кристина Тимановская уже в Варшаве, где получила дипломатическую защиту Польши. Все из-за видео в соцсетях, где она выразила возмущение действиями руководства белорусской олимпийской команды в Токио, которая хотела поставить ее на соревнования по бегу на 400 м, хотя она готовилась к 200 м дистанции.

Решили не возвращаться из Германии и супруги белорусских спортсменов Андрей Кравченко и Яна Максимова. В Instagram спортсменка объяснила, что в Беларуси сейчас можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни, а в Германии есть возможность дышать. Наверное, в частности и потому, что президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Виктор Лукашенко, сын Александра Лукашенко.

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