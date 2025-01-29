Лукьяновское СИЗО снова в центре скандала: стало известно, кто руководил наркоторговлей прямо из-за решетки

Разоблачение шокирующих подробностей беспорядков в киевском СИЗО не осталось незамеченным. На сюжет программы Хапуга.UA о коррупции и издевательствах в Лукьяновском СИЗО, который мы обнародовали на днях, оперативно отреагировали в Нацполиции и Генпрокуратуре – следователи пришли в тюрьму с обысками

28 января на сайте Офиса Генпрокурора сообщили, что были разоблачены семь участников организованной группы, которые наладили наркотрафик в следственный изолятор. Одновременно с этим Главное управление Национальной полиции обнародовало видео из обысков.

Возглавили схему по наркотрафику двое братьев, ранее содержавшихся в следственном изоляторе. Они привлекли к своей схеме одного иждивенца СИЗО и трех жителей столицы, которые на свободе формировали заказ и перебрасывали наркотики через забор. Полученные свертки продавали в следственном изоляторе, а заработок распределяли между собой и пополняли так называемый "общак". Но преступники занимались не только наркотиками, но и вымогательством, избиением и угрозами убийством.

Лукьяновское СИЗО/Скриншот из видео Хапуга.UA

Участники преступной группы занимались вымогательством средств из иждивенцев СИЗО за "спокойные условия" пребывания в учреждении. К примеру, они избили одного из иждивенцев и угрожали ему убийством, чтобы тот заплатил им 2000 долларов. В результате потерпевший перечислил дельцам 80 000 гривен от необходимой суммы.

Правоохранители также провели обыски по местам жительства фигурантов дела – изъяли деньги, наркотики и черновые записи. Всем семи сообщили о подозрении, пятеро – находившиеся на свободе – взяты под стражу без возможности залога.

Лукьяновское СИЗО/Скриншот из видео Хапуга.UA

Напомним, как уже показывал проект Хапуга.UA, в Лукьяновской тюрьме с начала вторжения России в Украину было убито по меньшей мере пять человек.

“Очень часто посещал Лукьяновское СИЗО, в том числе с инспекциями. Я знаю там все изнутри, снаружи, отовсюду. Значит, я вам скажу, речь идет о периоде первоначально широкомасштабной российской вооруженной агрессии на нашу страну”, – говорит экс-нардеп Украины Игорь Мосийчук.

Лукьяновское СИЗО/Скриншот из видео Хапуга.UA

В частности, последняя из известных жертв – Андрей Кязимов: жестоко избит в СИЗО, умер уже в больнице, это произошло под новый год, вызвало резонанс в обществе и сейчас является предметом исследования ДБР.

“Ни одно событие в учреждении не происходит без ведома начальника учреждения. То есть начальник учреждения, он владеет информацией обо всем. И он и его первый заместитель. Это те два человека, которые напрямую управляют всеми процессами в уголовно-исполнительном учреждении”, – говорит эксперт Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко.

“У меня есть информация, я еще раз говорю, у меня разные категории людей, которые разделяют информацию, и я понимаю, что сегодняшний руководитель СИЗО, начальник СИЗО Киевского СИЗО не отвечает занимаемой должности. Я бы хотел, чтобы был начальник, который адекватный, понимающий, поддерживающий, что-то делает полезного. От этого начальника полезного нет ничего”, – рассказал правозащитник Эдуард Багиров.

Знакомьтесь – Владимир Халавка – начальник Лукьяновского СИЗО

Хотя сейчас он и рассказывает о своих попытках улучшить условия заключенных, но известен Халавка совсем другим. До Лукьяновки он был начальником Софиевской исправительной колонии 45, где фактически творился полный беспредел.

"Владимир Халавка, он был начальником Софиевской 45-й колонии. Там устроил очень большое количество личных интересов. Там у него и жена, и все на свете работали. Это колония, куда отправляли, скажем так, умирать людей, у которых плохое здоровье. Беспредел был страшный и поэтому вопрос к этому человеку еще у меня много лет”, – говорит член общественного совета при Министерстве юстиции Украины Олег Цвилый.

В 45 колонии администрация установила свои законы и руководит ею через избранных руководством зэков. За свою работу последние получают алкоголь, сигареты и наркотики. И 10 лет, начиная с 2011, руководил там Владимир Халавка.

Лукьяновское СИЗО/Скриншот из видео Хапуга.UA

Также недавно в СМИ был обнародован неофициальный прайс-лист тюрьмы. Согласно ему, четверть грамма метадона стоит 1,5 тысяч гривен. Но эксперты утверждают, что на самом деле фиксированной цены нет.

“Смотрят по человеку, если у него есть что взять, как он платежеспособен, и поставят такую цену. Если у человека совсем негде взять, то, конечно, для него меньшая цена выставляется”, – говорит член общественного совета при Министерстве юстиции Украины Олег Цвилый.

Кто-то должен навести порядок в этом СИЗО, надеемся, что обыски и перекрытие наркотрафика – это только начало. Мы держим руку на пульсе и сообщим вам о новых событиях в тюрьме.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРИТОН в центре КИЕВА!? КРИМИНАЛИТЕТ ПОДНЯЛ ГОЛОВУ! НЕ БОИТСЯ! Лукьяновское СИЗО – только прикрытие??

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