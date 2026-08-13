Луна закрыла более 40 % Солнца: фото и видео удивительного астрономического явления во Львове и Ужгороде

Солнечное затмение

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Западная Европа стала свидетелем первого за 27 лет полного солнечного затмения!

Посмотреть на него собрались толпы людей — от Испании до Исландии и Гренландии, где было видно, как Луна полностью закрыла Солнце. Впрочем, даже частичное затмение собрало миллионы зрителей.

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В частности, в Германии туристы поднимались в горы, чтобы понаблюдать за редким явлением. В Испании к наблюдателям присоединился гитарист группы Queen Брайан Мэй, который также является астрофизиком. По подсчётам, в разных частях Европы затмение собрало миллионы наблюдателей в специальных очках.

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Как в Украине наблюдали затмение и метеорный поток Персеиды

В Украине затмение было видно лишь частично. Например, в Киеве Луна закрыла лишь небольшую часть солнечного диска. В западных областях Украины затмение было несколько заметнее.

Кроме того, в эту же ночь наступил пик ежегодного летнего метеорного потока — Персеиды, проще говоря, масштабного метеорного дождя.

Солнечное затмение / © NTA

Поэтому в Украине солнечное затмение лучше всего было наблюдать именно на Западе:

Львов: люди любовались редким астрономическим явлением из своих домов и с крыш зданий. Смотрели на Солнце через специальные очки, ведь его прямые лучи могут необратимо повредить зрение. Как именно выглядело Солнце — активно делились в соцсетях. Максимальная фаза затмения пришлась почти на девять вечера — во Львове Луна закрыла около 40% солнечного диска.

Закарпатье: один из лучших уголков Украины для наблюдения. Наибольшую часть Солнца Луна закрыла в Ужгороде. Максимальную фазу затмения — примерно 43% солнечного диска — город увидел в 20:47. Яркие фото и видео сразу заполонили сеть.

Когда ожидать следующего затмения

В следующий раз солнечное затмение Европа увидит уже через год.

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А вот следующее солнечное затмение, которое будет хорошо видно с территории Украины, ожидается 2 августа 2027 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Европа погрузилась в темноту посреди дня! Первое за 27 лет БОЛЬШОЕ солнечное затмение!

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