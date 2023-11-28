Лупила металлической ножкой, электрокабелем и ремнем: мать-воспитательница жестоко издевалась над детьми

Вместо ласки и любви в ход шли кулаки, а часто и посторонние предметы, детали скандального инцидента в Киевской области – в эксклюзиве TSN.UA.
Мать-воспитательница превратила дом семейного типа в пыточную. Вместо ласки и любви в ход шли кулаки, а зачастую и посторонние предметы. Детали скандального инцидента в Киевской области – в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.
Видео всколыхнуло Сеть
Видео, которое на днях появилось в Сети, просто шокирует. На нем старшая женщина беспощадно бьет и толчет о стол парня. Под рукой у нее оказалась металлическая ножка от стола. Именно ею она потрепала ребенка.
Женщина отлупила мальчика
Как оказалось, это 13-летний приемный сын матери-воспитательницы. Скорее всего, видео его избиения сняли другие женщины. В общей сложности 59-летняя воспитательница, проживающая на Фастовщине, приютила у себя семерых детей от семи до 15 лет.
Детей систематически избивали
По словам детей, женщина избивала их регулярно, причем жестоко. Для систематических "воспитательных" избиений горе-мать даже бралась за электрокабель.
"Дети рассказали, что стали свидетелями того, как мать-воспитатель наносила удары 13-летнему подопечному: сначала руками, а потом металлической ножкой стола. Парня били в область головы, однако он успел прикрыться руками. Также дети отметили, что мать систематически наказывала их, применяя пояс, электрокабель и другие предметы", — отметили в полиции.
Женщине грозит тюрьма
"Подросток с другими детьми находятся в больнице. Пытки — статья крайне серьезная, поэтому женщине может грозить до шести лет заключения. Полиция сообщила ей о подозрении. Детали откровенного зверства женщины над своими подопечными рассказали в областной прокуратуре."
"В ноябре текущего года во время очередного конфликта опекунша, с целью наказания, а также с целью запугивания других детей, взяла в руки хромированную трубу и нанесла парню несколько ударов по голове и туловищу. Также она избивала потерпевшего руками по разным частям тела. Таким образом, она нанесла ребенку физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения", — говорят в Киевской областной прокуратуре.
Суд избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура будет оспаривать указанную меру пресечения.
В целом, детские дома семейного типа являются распространенной практикой. На сентябрь 23 года в Украине их было более 1300. Согласно правилам, в такой семье должно проживать не более 10 человек, включая детей и воспитателей. За каждым из воспитанников государство закрепляет и соцработника, который должен сопровождать ребенка.
Очередь правосудия
Пока вину женщины не докажут, детей будут содержать в одном из реабилитационных центров Киевщины. Надеемся, что им поскорее удастся оправиться от страшных избиений и наконец найти семью, где родители будут любить их, а главное – уважать их достоинство.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Лупила металлической ножкой, электрокабелем и ремнем! Мать-воспитательница жестоко издевалась над детьми!".
Напомним, в киевском детском саду пытали малышей. Воспитатели закрывали детей в шкафу, обматывали скотчем и придавливали. Заведение работало якобы по методике АВА-терапии, но на самом деле работники причиняли детям сильные физические боли и моральные страдания.
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