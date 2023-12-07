Лупили ногами по голове и хихикали: под Киевом девушки жестоко избили одноклассницу

На Киевщине школьницы набросились на одноклассницу, изо всех сил ее били ногами по голове.

Детали жестокой потасовки в эксклюзиве TSN.UA рассказала Виктория Гнатюк.

"Показать эти кадры в оригинале мы вам по понятным причинам не можем. Это жуткое видео инцидента сняли в пгт Рокитное, что на Киевщине. После избиения кадры выложили в Сеть, на видео можно увидеть большое количество людей, в том числе ребят, вероятно старших по возраста, но вместе с другими девушками якобы наслаждаются происходящим, спокойно наблюдают за этой экзекуцией и снимают избиения на телефон", — рассказывает журналистка.

Впоследствии выяснилось, что на видео, так сказать, выясняют отношения одноклассницы.

Девушкам по 12 лет, некоторые, возможно, старше, после избиения девочка с лежавшей на земле попала в больницу с тяжелыми травмами.

Журналисты выяснили, что у нее диагностирована черепно-мозговая травма, а еще отбита печень и поломанные пальцы. На инцидент уже отреагировала ювенальная превенция, видео они тоже увидели в соцсетях и уже установили личности обидчиц. Агрессивных девушек вместе с родителями пригласили в отдел полиции для предоставления объяснений. Но со временем появляется еще одно видео, более полное, там видно, что все участники конфликта не отстают в словесных перепалках и натравливании друг на друга. И сначала пострадавшая сражается с другой девочкой.

Что говорят в полиции?

Потерпевшая написала заявление в полицию, там уже открыли уголовное производство по статье "хулиганство", однако правоохранители не исключают, что дело могут переквалифицировать: "Виновно обязательно будут наказаны, самое суровое наказание в этом случае — ограничение свободы на срок до 5 лет. Но это уже дело следствия, приговор будет назначаться судом".

Какова причина конфликта?

Что стало настоящей причиной конфликта, пока неизвестно. Но в последние дни это не единственный случай. В начале недели Сеть облетела похожее видео только с Житомирщины. Здесь свою одноклассницу гамселил мальчик, впоследствии к нему присоединяется еще один, а другие дети, за классикой жанра наблюдают за происходящим и быстрее достают телефоны.

В сообщении пользователь, опубликовавший это видео, указал, что события происходили еще 27 ноября в лицее села Первомайское Гладковицкой общины Житомирщины, но заявление в полицию поступило только в начале декабря.

Директор лицея Николай Левковский, где все произошло прокомментировал драку общественному и рассказал еще одну версию событий: "Да, действительно, драка произошла в 8-А классе нашего лицея 28 ноября. В тот день девочка, которую ударил ее одноклассник, праздновала день рождения — дети ели торт, между ними были нормальные дружеские отношения, сначала они что-то там баловались, потом начался спор.Девочка расческой ударила парня по лицу, затем ударила его в область паха. у нас дежурят в коридоре, а не в классах, поэтому если бы кто-то из наблюдавших за дракой детей нас сообщил, то ситуация была бы решена сразу, но этого не произошло, да, этот случай нас не красит, но он уже произошел и надо разбираться. Отбирал ли я у детей телефоны, чтобы удалить видео? Это неправда".

Что решили в школе?

Директор отмечает, что такой случай в школе впервые, но теперь за детьми будут следить учителя и на переменах. Но в комментариях под сообщением Общественного Житомира пользователи утверждают обратное.

Как реагируют родители?

К слову, как выяснилось позже, мать мальчика с видео – тоже педагогиня, но работает в другом заведении. Общественное Житомир обратилось за комментарием к матери потерпевшей побои девочки, однако та отказалась комментировать ситуацию, сказав, что в лицее было родительское собрание, где ситуация была решена.

Напомним, в России школьница из дробовика расстреляла детей. Учителя пытались успокоить девочку, но ничего не вышло. Без жертв тоже не обошлось: свою одноклассницу Машу девочка пристрелила насмерть, а еще пятерых учеников ранила.

Первые выстрелы дети успели снять на камеру.

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