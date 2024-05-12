"Лувр" Пшонки: под Киевом продают дом беглого экс-генпрокурора – как выглядит имение и какая цена

На Киевщине, в селе Гореничи, выставили на продажу трехэтажный "дворец", ранее принадлежавший бывшему генпрокурору-беглецу Виктору Пшонке. Дом был разграблен и долгое время находился в плачевном состоянии. Однако прокурорское поместье привели в порядок и вернули отблеск прежней "роскоши". Стоимость недвижимости составляет 460 тысяч долларов.

Дом экс-генпрокурора времен Виктора Януковича уже давно всем известен под названием "пшонка-стайл". Это название появилось после того, как Украину поразили статуи львов, позолота в декоре дома, сотни картин, мощи святых и другие предметы "роскоши", которые нашли в доме Виктора Пшонки.

Через 10 лет простоя дом таки выставили на продажу. Что внутри дома и кто продает это "произведение искусства" – в эксклюзиве ТСН.ua.

"Роскошь" на продажу

Имение бывшего генпрокурора-беглеца Виктора Пшонки под Киевом выставили на продажу. Стоимость недвижимости – 460 тысяч долларов, сообщило издание "Информатор".

Столичный активист Александр Довгий утверждает, что Гореничи – бывшая вотчина семьи Пшонки. А по улице Стрелецкой расположены сразу три их дома.

"Один из них и выставили на продажу после капитального ремонта. Цена смешная – полмиллиона долларов. Не секрет, что только земля в Гореничах сколько стоит. А здесь целый дом в стиле "пшонка-стайл" – и за полмиллиона. Обычно, такие предложения перекупают сами риелторы, а впоследствии перепродают намного выше. Но здесь все держат в тайне – и продавца, и кадастровый номер, и даже адрес.

Пшонка – беглец и коррупционер

Виктор Пшонка был генпрокурором Украины при президентстве Януковича. Виктор Янукович, Виктор Пшонка, его сын Артем и еще ряд их высокопоставленных лиц в 2014 году сбежали в Россию. Они были объявлены в розыск в Украине.

Впервые Виктор Пшонка и его сын оказались под санкциями Евросоюза в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине. Причиной стал "расход украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы Украины". Пшонку обвинили в коррупции, злоупотреблении служебным положением и растрате.

После того, как экс-генпрокурор покинул страну, в его доме было найдено множество предметов роскоши.

В трехэтажном особняке были обнаружены скульптуры львов, диваны с золотой обивкой, фотографии Пшонки в образе Цезаря, большое количество картин, оружия, икон и даже мощи святых. Все это стоило хозяевам более 15 миллионов долларов.

После побега Виктора Пшонки из страны в 2014 году дом пустовал. С имения вынесли мебель, декор, сняли розетки, плитку и даже вырвали проводку.

"Пшонка-стайл" навсегда

Кому-то действительно пришлось хорошо пропотеть, чтобы привести дом, как говорится, в товарый вид. Журналисты издания "Информатор" утверждают, что пообщаться с риелторами, продающими дом Пшонки, им не удалось. До них банально невозможно дозвониться, однако из объявления о продаже квартир можно узнать, что же предлагается за такие деньги.

"Общая площадь дома 511 кв.м. Площадь участка 30 соток. Изысканный дом с удачной планировкой, просторными помещениями. Ремонт и обустройство из качественных дорогих материалов. Невероятная красивая меблировка. Мебель и предметы интерьера элитные итальянских брендов - Treci Cecchini, Lucy, Corsini.В доме гостиная с большим авторским камином, столовая зона, отдельная кухня, несколько спальных комнат, зоны отдыха, есть сауна, бассейн, на каждом этаже ванные комнаты и санузлы. Коммуникации: электричество, скважина, канализация септик, газ – газовый двухконтурный котел. Отопление – газовое. Территория закрыта кирпичным забором, видеонаблюдение. На территории есть дом для охраны, гостевой дом с 2 гаражами, открытый бассейн, озеро, прогулочная аллея. Стоимость – $900/кв.м", - указано в объявлении о продаже.

После побега Виктора Пшонки стиль дома не изменился. Все та же безвкусица и бессмысленная помпезность. Создается впечатление, что либо это те же вещи, которые и были в этом доме, но их просто вынесли нанятые владельцем мародеры, либо в дом свезли другое добро семьи экс-генпрокурора, которое тихонько пылилось по другим "элитках" Виктора Пшонки.

Пшонка в Украине?

Более того, местные сообщают, что уже видели в Гореничах Артема – сына Пшонки. Впрочем, на продажу недвижимость была выставлена еще в январе, но с тех пор покупателей на дом не нашлось.

Однако бывший генпрокурор не сидел, сложа руки. Летом 2023 года Виктор Пшонка выиграл судебный процесс в Европейском союзе, добившись отмены санкций для себя и своего сына Артема. Генеральный суд ЕС принял решение, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе".

Напомним, журналисты ТСН в 2018 году побывали в арестованном доме Виктора Пшонки в 2018 году. От дома, на который одиозный чиновник потратил миллионы долларов, тогда остались только стены.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПШОНКА-СТАЙЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! Роскошный дом экс-генпрокурора-беглеца хотят продать! Где и за сколько?

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