Львенка, которого держали в ресторане на Прикарпатье для развлечений, отправят в Африку

Спасенный львенок отправится на реабилитацию.
Маленького хищника, который до сих пор жил в ресторане в Прикарпатье, забрали в Харьков. Хозяева держали малыша, чтобы развлекать гостей. Но нашлись неравнодушные, которые выкупили животное.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 16 ноября.
Симби – около четырех месяцев. Он – непредсказуемый и настороженный, как настоящий хищник. В то же время игривый и любознательный, как и все детишки. В харьковском экопарке он пробудет до конца года, а затем, надеются там, отправится в Африку.
“Ведутся переговоры о том, чтобы передать его в Южную Африку. Для содержания в каком-нибудь крупном реабилитационном центре, где огромные территории. Где они постепенно, молодые животные, постепенно отвыкают от человека, привыкают жить в группах”, — сказал Алексей Костюченко, спикер харьковского экопарка.
Напомним, мариупольские патрульные вернули енота Сеню, сбежавшего из зоопарка, обратно в зверинец. Беглеца первыми увидели местные жители, которые и вызвали патрульную полицию.
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