Львов переполнен беженцами от войны: где они ищут убежища и какую помощь получают

Львов переполнен беженцами от войны: где они ищут убежища и какую помощь получают

В город уже прибыло 200 тысяч украинцев, убегающих от войны Путина, еще столько же разместились в области.

Переселенцев из регионов Украины, которые после вторжения Российской Федерации охвачены войной, львовяне поселяют у себя дома, в театрах, школах, детских садах. Однако ресурсы Львовской области для помощи беженцам от войны понемногу иссякают. Львовские власти просят помощи. Сегодня вынужденных беженцев посетил мэр Канн.

Об этом говорится в сюжете ТСН ("1+1") в эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

Львовские школы откроются еще не скоро. Они сейчас стали домом для тысяч сбежавших из-под обстрелов людей. Беженка Инна Ермакова с двумя детьми отважилась на эвакуацию только тогда, когда в двух кварталах от дома начали падать снаряды. Ее Саше только 5 с половиной лет – и он еще не очень понимает, что значит война.

“Чтобы сохранить психику ребенка, мы играли... Есть такой персонаж в ютубе “Сиреноголовый”, так что мы так договорились, что это “Сиреноголовый” на нас напал и нас пугает, а мы должны от него прятаться и подождать пока его победят”, – рассказывала она.

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В первые дни войны семья скрывалась от бомбежки в метро. А потом, говорит Инна, привыкли к воздушным тревогам и оставались дома.

"Пользуясь "правилом двух стен", когда уже немного привыкли к шуму, то уже спали дома, просто в коридоре почти все это время", — говорит Инна.

Беженцы выехали из столицы и едва поместились в эвакуационный поезд. Отправились во Львов под звуки сирены.

Во львовской школе они чувствуют себя в безопасности. Здесь таких как Инна здесь немало – этажом ниже еще одна киевлянка Светлана Явецкая, не сдерживающая слез.

“Муж мой остался дома, в территориальной обороне. Тяжелая была ночь сегодня, я так понимаю, он мне рассказывает, что все хорошо, но я же понимаю, что это не так. Родители наши там остались”, — говорит беженка.

Когда она увидела толпу на вокзале, то усомнилась, что сможет уехать. Но ей посчастливилось сесть в эвакуационный поезд "Киев-Рахов".

“Дети малые, старые люди – все там, по 20 человек в купе ехало. Сложно, устала, и не могу еще понять, что мне делать дальше. В один день все изменилось в нашей жизни", – говорит Светлана.

Беженцев нашедших убежище в этой львовской школе во вторник, 8 марта, посетил глава ассоциации французских городов и мэр Канн Левид Лиснар. Он говорит, что говорит хотел своими глазами увидеть бесстрашных украинцев и предложить свою помощь.

"Сейчас мы переживаем жестокую геополитическую реальность, но история так распорядилась. Уверяю вас, что все коммуны, все мэрии городов во Франции в объединении, мы организовываем гуманитарную помощь для Украины и готовы принимать беженцев”, — говорил гость из Франции.

Львовщина уже приняла около 400 тысяч беженцев и ресурсы региона постепенно иссякают. Поэтому руководители города и области просят мировое сообщество о помощи. Здесь нужны мобильные госпитали и центры вынужденных переселенцев с оборудованными санузлами и пунктами питания. А еще – лекарства, бронежилеты и шлемы.

"Мы просим помочь нам оружием, помогите нам гуманитарной помощью и помогите нам в распространении правды, чтобы люди во Франции знали что мы сторона света, сторона добра", — обратился к представителям французской делегации председатель Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий.

Мэр города Андрей Садовый призвал гостей поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном и рассказать о том, что они увидели и передать просьбу о закрытом небе над Украиной и помощи.

Ситуация во Львове: как в городе живут тысячи эвакуированных украинцев

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