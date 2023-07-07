Львов в трауре: в разрушенном ракетой доме были деревянные перекрытия и это стало испытанием для спасателей

Во Львове завершили поисково-спасательную операцию в доме, куда попала российская ракета. Сейчас уже 10 погибших и более сорока раненых. Последнее тело из-под завалов извлекли сегодня утром. Россияне "Калибрамы" атаковали город накануне ночью. Один из них попал в многоквартирный жилой дом. Еще более 30 зданий повредила ударная волна, говорится в ТСН.

Больше суток спасатели разбирали завалы, работали вручную, без габаритной техники, ведь под руинами еще оставались люди. К поискам привлекли собак. Но чуда не произошло, под завалами никто не выжил. Спасатели достали десять погибших.

Это была очень сложная поисковая операция, говорят чрезвычайники. Ведь дом как будто посыпался с 4 по 1 этаж, ведь перекрытия здесь деревянные. Говорят, сложнее всего было достать тело последней жертвы. "Когда мы дошли до уровня первого этажа и обследовали все помещения, у нас еще не было одного человека, которого мы искали. Затем, обследуя завал между 3-4 этажом, где не было ни потолка, ни пола, конструкции застряли на одной из балок, мы обнаружили это тело”, — рассказывают спасатели.

Чтобы пробраться к нему, задействовали кран и горных спасателей в альпинистском снаряжении.

Пострадавшие люди ждут комиссию, которая оценит ущерб. Рестораторы по-соседству – тоже. "Провалился полностью потолок, начал падать кирпич сверху, выбило все окна, телевизор, кондиционер, это все висело, все побилось, попадало. Здесь была стена, которая отгораживала подъезд от ресторана, она просто рухнула, упала”, — рассказывает администратор заведения Ирина.

Новую стену уже выстроили. В целом на восстановление уйдет не один месяц, говорят владельцы. Жители дома, имеющего доступ к квартирам, тоже сразу принялись наводить порядок в жилищах, подметать осколки, забивать окна фанерами или клеенкой. Небезразличные львовяне несут во двор разрушенного дома самое необходимое.

В общей сложности ударной волной от попадания российской ракеты повредила 250 квартир в более чем 30 домах.

30 жителей разрушенного дома ночевали в модульном городке, еще трое – в гостиницах. В мэрии заявили, что на восстановление жилья выделят сто миллионов гривен. За погибшими львовянами в городе был объявлен траур. Самой младшей жительнице было 32 года, самой старшей – 71 год.

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