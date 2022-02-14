Львов заполонили машины с дипломатическими номерами: в город переезжают посольства и консульства иностранных государств

Из Киева во Львов переезжает представители посольства Канады, США, Нидерландов

Львов готовится принимать посольства и консульства иностранных государств. О переезде из Киева во Львов заявил уже ряд дипломатических учреждений.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

На улицах Львова заметно увеличилось количество автомобилей с дипломатическими номерами, в том числе почти два десятка машин припаркованы возле одной из гостиниц в центре города. Из Киева во Львов переезжает представители посольства Канады, США, Нидерландов, а также из Днепра сюда уже приехали немецкие дипломаты из тамошнего консульства.

«Каждое посольство, оно заранее имеет варианты, многие дипломатические учреждения еще несколько месяцев назад начали эти варианты прорабатывать, они их проработали, у них есть соответствующие помещения, а, в случае необходимости, чтобы город помог, будет помогать», — заявляет городской голова Андрей Садовый.

Утром в ратуше состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Единственный вопрос – военная угроза со стороны России. Там было принято существенный запас крови и закупить дизель генераторов для разных служб города в случае перебоя с электричеством, что бы могли работать.

По словам мэра, запасы медикаментов есть на 3 месяца, также глава Львова заверил, даже если полностью исчезнет свет, есть возможность подавить жителями санитарный объем воды.

В целом же по состоянию на сейчас во Львове спокойно и безопасно.

Из Киева во Львов переезжают дипломатические учреждения - как готовится город | Новости Украины

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