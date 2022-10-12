Львовщину готовят к веерным отключениям: Козицкий рассказал подробности

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что после ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Львовской области ситуация в регионе остается сложной. А потому в регионе возможны веерные отключения электричества.

Об этом он сказал 12 октября в эфире телемарафона на канале "1+1".

Глава ОВА подчеркнул, что большинство области до сих пор получает электроэнергию по временной схеме.

"У нас полностью уничтожены четыре подстанции "Укрэнерго". Вернуть электричество удалось благодаря беспрецедентной работе работников облэнерго, "Укрэнерго" и ГСЧС. На данный момент питание есть во всех населенных пунктах Львовщины, но не все абоненты подключены. После ударов более тысячи населенных пунктов и полтора миллиона человек оказались без электричества и водоснабжения. 80% мобильной сети исчезли. В течение 24 часов удалось возобновить поставки электричества и воды. Сейчас есть перебои с водоснабжением на верхних этажах домов", — пояснил Козицкий.

Глава Львовской ОВА добавил, что они обсуждают с промышленными предприятиями о переводе в другой режим работы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Козицкий сообщил, что пока нет графиков отключения электричества во Львове и области, но они могут появиться.

"Но из-за возможного похолодания, если будет увеличение потребления электричества, нам придется ограничивать бытовых и промышленных потребителей. Если уменьшить потребление электричества не удастся, мы будем говорить о веерных отключениях электричества в разных районах в разное время", — сказал Козицкий.

Глава ОВА подчеркнул, что все больницы получают электричество. Медицинские учреждения работают, но приостановлена плановая госпитализация и плановые операции. Козицкий добавил, что Львовская область планирует восстановить свою энергетическую инфраструктуру, но это сложно, поскольку такой ремонт может занять до года. Также чиновник сообщил, что во Львовской области с понедельника планируют возобновить очное обучение.

1,5 млн человек во Львовской области остались без света и воды - Максим Козицкий

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Львовской области

Российские оккупанты 10 и 11 октября ракетами обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. 10 октября 90% Львова осталось без электроснабжения. В городе не было воды и были перебои с мобильной связью. К концу суток ситуацию удалось стабилизировать.

Однако россияне 11 октября повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру области. Оккупанты уничтожили несколько подстанций, которые поставляли электричество, в том числе и за границу.

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