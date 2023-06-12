Львовщину накрыло ненастье: течение от ливня сносило деревья, автомобили и мосты

На Львовщине устраняют последствия непогоды — деревья вырывало с корнями, потоком сносило машины и крушило мосты. В курортном городке Схидница из-за сильного ливня река вышла из берегов. Спасатели проводили эвакуацию жильцов из гостиниц, а также откачивали воду из домов. Течение было так сильно, что размыло дороги и повредило пять переправ, говорится в ТСН.

Из-за сильного ливня река Схидничанка вышла из берегов и наделала бедствия всего за несколько часов. "Сверху начало нести деревья, холодильники, на территории все смыло, туи с корнем вырывало, все столы, стулья, машины, заборы, кирпичный забор полностью сняло", — показывает владелица комплекса отдыха.

Само помещение отеля не затопило, вода только повредила территорию. Устраняют последствия все вместе – и работники, и жильцы. Больше всего пострадала улица Шевченко, ведь лежит вдоль реки. "Затопило дома, забрала наш мост, беседка вон наша у соседа на мосту, плота нет", — показывает владелица дома, подтопившего по самые окна.

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Коммунальные службы возобновляют подачу газа. Электроэнергию здесь выключили самостоятельно из соображений безопасности, а в целом непогода оставила без света более 4 десятков населенных пунктов.

В Схиднице подтоплено более ста домохозяйств, почти два десятка автомобилей пошли по течению. Спасатели проводили эвакуацию людей из домов и гостиниц, где уровень воды поднялся до критического. “В городе Схидница разрушены 5 мостов, пока доезды есть, правда это нужно делать в объезд. Единственный населенный пункт, где проблемный доезд, это в Дрогобычском районе. Село Перепростыня, где разрушены два моста – автомобильный и пешеходный”, — сообщают местные спасатели.

За восстановление переправ и поврежденное покрытие уже взялись дорожники. В то же время, начали работать санитарные службы.

Как только вода спала, люди начали расчищать свои усадьбы, следовательно — считать убытки. Жителям, наиболее пострадавшим, в общинах обещают помощь.

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