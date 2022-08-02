Львовщину трясло от мощных ракетных ударов: все подробности

Российские оккупанты во вторник, 2 августа, ракетами обстреляли Львовскую область.
Семь из восьми ракет удалось сбить системе ПВО, одна — попала в воинскую часть во Львовской области.
ТСН.ua узнал подробности ракетных обстрелов Львовщины.
На Львовщине после объявления воздушной тревоги раздались взрывы
Во Львовской области 2 августа в 17:14 было объявлено о воздушной тревоге. Во время этого в области раздались взрывы. Сразу после завершения тревоги глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что область атаковали российские ракеты.
"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара. Оперативные службы выехали на место", — сообщал Козицкий.
Оккупанты атаковали военную часть в Червоноградском районе
Впоследствии Максим Козицкий сообщил, что российские оккупанты ракетами обстреляли военную часть в Червоноградском районе Львовской области. Там раздались два взрыва.
По предварительным данным, пострадавших из-за ракетного удара нет. Масштабы разрушения устанавливаются.
"К сожалению, есть попадания. Это – Червоноградский район Львовской области. Это – военная часть. Было два взрыва. Информация о жертвах отсутствует. Масштабы разрушений еще устанавливаются", — подчеркнул Козицкий.
Россияне выпустили по Украине 8 ракет: на Львовщине поражен ЗРК
Командование воздушных сил ВСУ сообщило, что 2 августа россияне во время масштабной воздушной тревоги выпустили по Украине 8 ракет, 7 из которых удалось сбить системе ПВО. Известно, что оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря. Для нанесения ударов применяли стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).
"Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одну сбито истребителем авиации Воздушных Сил. К сожалению, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области во вторник, 2 августа, раздались взрывы. Взрывы и возгорания произошли у легендарного аэродрома в Чернобыевке и в районе железнодорожной станции Бриловка Херсонской области, где ранее ВСУ уничтожили 40 вагонов с техникой и личным составом оккупантов.
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