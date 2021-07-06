Львовская блогер Кристина Соломаха стала жертвой мошенничества с BlaBlaCar: как не попасть на аферистов

Ссылка на оплату дороги оказались фишинговым.

Львовская блогера Кристина Соломаха собиралась добраться в Киев через популярную онлайн-платформу по поиску автомобиля. Она получила от водителя ссылки на оплату, но тот оказался мошенником, а ссылки фишинговым — то есть, поддельным под оригинальный сайт организации. Удивчины снимали средства до тех пор, пока она не заблокировала свою банковскую карту.

Как львовская блогера попала в аферу и как не стать обманутым в такой ситуации — рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Кристина Соломаха — львовская блогера, которая собрала армию из ста тысяч подписчиков в Instagram. Она решила устроить эксперимент и месяц изменить спокойный Львов на динамический Киев. "В Instagram запостила новость о том, кто готов поменяться на один месяц квартирами. Нашлась пара с собакой, которые давно мечтали пожить во Львове. Они согласились заехать в квартиру подруги, а мы с собачкой туда", — рассказала девушка.

Ситуация — как с главными героинями фильма "Отпуск по обмену". Но романтическое настроение Кристины испортили мошенники. Дело в том, что блогера всегда путешествует поездами, но пять месяцев назад у нее появилась еще и подруга Найк. Именно поэтому девушка поняла: нужно ехать машиной. Она начала искать водителя на самой популярной в мире онлайн-платформе по поиску попутчиков: нашла водителя и он сразу скинул ссылку для оплаты поездки.

С колебаниями, но Кристина свои данные таки ввела: "меня убедило, что там был пассажир плюс животное. Я думаю, если уж аферисты так заморочились, то уже какие-то супер аферисты. Яввела эти данные, оплатила. Потом вижу: сначала снимается 550 грн, а потом проходит секунда — еще раз 550, потом тысяча гривен — и дальше. Я заблокировала карточку и позвонила в службу поддержки ".

Известная блогера Кристина Соломаха стала жертвой мошенничества с BlaBlaCar

Впрочем, история на этом не закончилась: за несколько дней водитель Анатолий, которому и переводила деньги Кристина, написал. Мол, не знал, что она блогера, а потому "на 2000 грн не оскудеет". После этого свой номер телефона Анатолий заблокировал, а онлайн-платформа по поиску попутчиков на наш запрос не ответила.

О распространенный вид интернет мошенничества — фишинг рассказал доцент кафедры информационной безопасности Киевского политехничого института Алексей Барановский: "Это сайты, которые полностью имитируют банковские, медицинские или новостные. Но они являются мошенническими и хотят, или финансовых или данных входа и любой информации, которая является ценная для мошенников ".

Чтобы различить такие ссылки, нужно быть бдительными. Во-первых, банк вашего обслуживания не будет просить ваши личные данные. Кроме того, следует проверьте ссылки на безопасность: ввести ведите в Интернете запрос «проверить ссылку" — таких сервисов множество. А еще следует внимательно читать адрес ссылки и обращать внимание на сертификат сайта — замок слева в начале адресной ленты говорит о его безопасности.

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