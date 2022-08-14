Львовская мастерица делает теплые изделия для военных из вычесанной собачьей шерсти

Пояса и носки: львовская мастерица производит теплые изделия для военных и не просто из нитей.

А из пряжи – из вычесанной собачьей шерсти. Все — производит собственноручно. Сырье получает от владельцев собачек из разных уголков Украины. Иногда – посылки женщине шлют и с оккупированных территорий. О том, как нашим защитникам могут помочь даже четвероногие любимцы — сообщает ТСН.

Львовянка Ольга Миненко вычесывает свою любимицу Ютту. Шерсть собаки не выбрасывает. Из нее на прядке делает нити

Далее – из этой – и шерстяной пряжи спицами вяжет пояса. В ассортименте – еще и носки.

Все — мастер передает украинским военным — на передовую. Чтобы им было тепло. Ибо осень — на носу. А изделия из собачьей шерсти будут хорошо согревать. В среднем отправляет по 10-20 изделий в неделю. Меха только Ютты не хватает. Сырье присылают владельцы псов из разных уголков Украины.

Иногда получает шерсть Ольга даже с оккупированных территорий

О мастерице владельцы псов узнают через соцсети и сарафанное радио. Правда, некоторые присылают шерсть состриженную. Для прядения она не подходит. Женщина нашла выход: вкладывает в стеганые пояса

Мех для изделий Ольги собирают и в Киевской области — в одной из ветклиник.

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Несколько ящиков с шерстью показывает грумёрка Светлана Гегедош. Говорит: люди несут даже подпушек, вычесанный из котиков

Светлана и сама присоединилась к процессу. Она собирает мех, который вычесывает и состригает из своих четырехлапых клиентов во время салонных процедур.

Кстати, у женщины дома есть еще и шпиц. Он, шутит, своим мехом тоже – поделится с удовольствием.

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