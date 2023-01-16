Львовские десантники все ближе подступают к Кременной: британское оружие прицельно уничтожает вражеские штабы

Пушка L119, стоящая на вооружении Британской короны, теперь верно служит Украине.
Артиллерия британской короны появилась в наших вооруженных силах. Пушки, которые не только прицельно стреляют по вражеской пехоте, но и способны десантироваться — уничтожают оккупантов в Луганской области и помогают ВСУ продвигаться в сторону Кременной, говорится в ТСН.
Пушка L119, стоящая на вооружении Британской короны, теперь верно служит Украине. "Снарядов у нас много, есть чем работать. Нас это радует. Военные, воевавшие в Ираке, говорили, что они из этих пушек по 500 снарядов в день выпускали”, — рассказывают военные.
Командир на псевдо "Хмара" уже в свое время отвоевал на Донбассе, но с началом великой войны, вернулся в строй. "Хмара" помнит нашу армию образца АТО, теперь говорит, что войско стало не только более умелым, но и технологически оснащенным. “Сейчас, когда "птица" в небе, мы в реальном времени видим, куда мы стреляем. До 2-3 мин да будет, попадаем прямо в цель. То есть два снаряда вместо того, чтобы 10 в молоко, как мы говорим. Два прямых в цель. Армия очень поднялась сейчас, современный уровень. Вышла на стандарты НАТО”, — убеждает он.
Снаряды, из которых стряпают по врагу бойцы командира "Хмара" рассчитаны преимущественно на вражескую пехоту. Но, вдобавок, воины просто во время съемок ТСН уничтожили командный пункт оккупантов и технику. На видео уже после стрельбы аэроразведчики показали кадры попадания, которые зафиксировал беспилотник.
Львовские десантники все ближе подступают к Кременной – ключевому пункту этого участка Луганщины. “У них задача ее удержать, они максимально стягивают туда войска. Для них такая точка очень важна, поэтому они за нее держатся достаточно крепко”, — говорит командир “Савон”.
Ребята в боях уже почти год, все знают, для чего они здесь и просят у украинцев в тылу, держаться ради общей победы. "Руководствуемся тремя правилами: почитай богов, люби свою женщину и защищай страну", — говорят бойцы.
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