Львовские десантники все ближе подступают к Кременной: британское оружие прицельно уничтожает вражеские штабы

Артиллерия британской короны появилась в наших вооруженных силах. Пушки, которые не только прицельно стреляют по вражеской пехоте, но и способны десантироваться — уничтожают оккупантов в Луганской области и помогают ВСУ продвигаться в сторону Кременной, говорится в ТСН.

Пушка L119, стоящая на вооружении Британской короны, теперь верно служит Украине. "Снарядов у нас много, есть чем работать. Нас это радует. Военные, воевавшие в Ираке, говорили, что они из этих пушек по 500 снарядов в день выпускали”, — рассказывают военные.

Командир на псевдо "Хмара" уже в свое время отвоевал на Донбассе, но с началом великой войны, вернулся в строй. "Хмара" помнит нашу армию образца АТО, теперь говорит, что войско стало не только более умелым, но и технологически оснащенным. “Сейчас, когда "птица" в небе, мы в реальном времени видим, куда мы стреляем. До 2-3 мин да будет, попадаем прямо в цель. То есть два снаряда вместо того, чтобы 10 в молоко, как мы говорим. Два прямых в цель. Армия очень поднялась сейчас, современный уровень. Вышла на стандарты НАТО”, — убеждает он.

Также читайте На месте ракетного удара в Днепре запах гари в перемешку с успокаивающими: судьба 35 человек до сих пор неизвестна

Снаряды, из которых стряпают по врагу бойцы командира "Хмара" рассчитаны преимущественно на вражескую пехоту. Но, вдобавок, воины просто во время съемок ТСН уничтожили командный пункт оккупантов и технику. На видео уже после стрельбы аэроразведчики показали кадры попадания, которые зафиксировал беспилотник.

Львовские десантники все ближе подступают к Кременной – ключевому пункту этого участка Луганщины. “У них задача ее удержать, они максимально стягивают туда войска. Для них такая точка очень важна, поэтому они за нее держатся достаточно крепко”, — говорит командир “Савон”.

Ребята в боях уже почти год, все знают, для чего они здесь и просят у украинцев в тылу, держаться ради общей победы. "Руководствуемся тремя правилами: почитай богов, люби свою женщину и защищай страну", — говорят бойцы.

Читайте также:

Тысячи тел русских солдат вблизи Соледара: враг бросает замерзать даже раненых

В Хорватии загадочно исчезла 5-миллионная яхта подсанкционного российского олигарха Усманова

Судьба 30 жителей, разрушенной ракетой многоэтажки в Днепре, до сих пор неизвестна: как идет спасательная операция