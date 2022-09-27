Львовские дети собрали миллион для ВСУ: история о школьном театре, который гастролировал в США

Дети изучают актерское мастерство и играли представления для диаспоры и американцев. На ее премьеру во львовском бомбоубежище случайно попал журналист известного американского издания. Его статья поразила руководителя театра в Бруклине. Он и пригласил детей на гастроли.

О юных актерах и их важной миссии рассказала корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

Спектакль "Мама по скапу" о родителях, выехавших на заработки, а дети остались дома с бабушками и дедушками. Школьники готовили его еще до войны. Провели десятки репетиций, а премьера прошла в бомбоубежище.

"Этот спектакль готовили почти год, честно говоря, до начала вторжения. И мы должны его играть просто 27 февраля, у нас было в планах. Собственно произошло то, что произошло", — говорит Олег Онещак, руководитель театра при школе, военный ВСУ.

Он режиссер детского театра при школе, а ныне служит в ВСУ. Рассказывает, тогда на премьеру в укрытии случайно попал журналист влиятельного американского издания и написал об увиденном.

"Эту статью прочитал Терри Грейс, директор и режиссер театра в Бруклине. Он мне буквально на второй день написал в мессенджере, что я такой-то и под впечатлениями, что театр не просто театр, а что во время войны дети кроме, что могли что-то другое делать, они выбрали спектакль, когда летят бомбы. Я бы хотел как-то помочь и пригласить детей в Америку с этим спектаклем", — вспоминает Олег Онещак.

Месяц школьники гастролировали по Америке. Спектакли сыграли в пяти городах. Каждый раз собирали полные залы и деньги для ВСУ.

"Все плакали с нами, все поддерживали, сразу после спектакля говорили нам, что мы сможем. Каждый день все носили, нам выдали футболки с украинским флагом и все носили. До сих пор мне звонят из Америки друзья, даже режиссер, очень поддерживают", – делится актриса Настя Мисюга.

Спектакль был на украинском языке, а на большом экране английские титры. Но поскольку все дети владеют английским – после выступлений общались с американцами и рассказывали о войне в Украине. Самому младшему актеру – всего 7 лет.

"Я сначала боялся, а потом не боялся. Из-за того, что много людей было и потому, что это Америка", — говорит актер Алексей Онищак.

"Для них это что-то невозможно. Они подростки, у них совсем другое детство, ездят в лагеря, а мы приехали и собираем деньги на боевой самолет для армии. И для них это было шоком. Они этого не делают в свой возраст, а мы уже должны быстрее взрослеть из-за войны", — отмечает Настя Мисюга.

Домой юные актеры привезли миллион гривен. Деньги передали фонду, который собирает на боевой самолет для ВСУ.

"Мы на этапе, когда собрали около 430 тысяч долларов в эквиваленте, в криптовалюте, в гривнах, в долларах. Мы подошли к тому, что обсуждаем конкретный боевой самолет с Воздушными силами", – сообщил представитель фонда Тарас Маселко.

Теперь дети готовятся к новым гастролям. После заокеанского путешествия планируют ехать в Европу.

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