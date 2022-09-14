Львовские хирурги вместе с коллегами из Соединенных Штатов прооперировали троих детей

Во Львове врачи из США работают вместе с коллегами из местной больницы святого Николая. Уже проконсультировали 15 детей и провели три операции. Среди маленьких пациентов – и те, у кого врожденные пороки, и те, чье тело изуродовала война.

Детальнее — в сюжете ТСН.

У одного из пациентов – у десятилетнего Кирилла – крупные рубцы по всему телу. Это следы от тяжелых ожогов, которые он получил еще восемь лет назад, когда началось решительное нашествие. Тогда вместе с семьей скрывался от обстрелов в подвале дома в Горловке. В темноте случайно пролил на себя кипяток. Ожоги были так глубоки, что мальчик даже после лечения не мог нормально двигаться.

"Теперь он сможет легко двигать ногами. Надеемся, что этот маленький мальчик сможет бегать и даже заниматься спортом, если захочет", – говорит хирург Стив Ортен.

Ребёнок начнет нормально ходить после реабилитации, обещают украинские медики. "Рубцы были достаточно глубокие. Они деформировали мягкие ткани, сухожилия, мышцы. была произведена пластика кожи и этим достигнуто свободного движения в коленях", — рассказал руководитель хирургического отделения Александр Калинчук.

Рядом с Кириллом – его 12-летний брат Михаил. Тяжелую минно-взрывную травму мальчик получил уже во время полномасштабного вторжения россиян. Два месяца назад в Артемовске, куда семья переехала из оккупированной Горловки, они оказались в эпицентре взрыва. В дом прилетел русский снаряд. Отец детей погиб, а старшего мальчика ранило.

Американские врачи оперируют детей на волонтерской основе. Медики намеренно выбирают самых сложных пациентов. Уже проконсультировали пятнадцать детей из разных регионов Украины. Самому маленькому пациенту всего пять лет, а самому старшему — 17. Ее зовут Наталья Ганзиенко. "Сделают меньшую губу и опухоль во рту уберут. Врожденный порок, гемангиома лица и нижней губы", — говорит она.

Американские медики уже провели три операции и две эстетические процедуры. Дальше детей будут оперировать совместно с украинскими врачами. "Обращение в основном с патологией челюстно-лицевой зоны, с проблемами эстетическими, рубцы, контрактуры, аномалии челюстно-лицевой зоны", — говорит Александр Калинчук.

К слову, это не первый визит в Украину американских медиков. Чтобы бесплатно помогать маленьким украинцам, приезжали в мирные времена. Обещают, что не будут сворачивать проект и во время войны.

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