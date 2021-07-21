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Львовский аэропорт возобновил работу после угрозы взрыва от подозрительной сумки

Львовский аэропорт возобновил работу после угрозы взрыва от подозрительной сумки

Львовский аэропорт возобновил работу после угрозы взрыва от подозрительной сумки

lviv.depo.ua

Содержимое сумки проверяли с помощью робота.

Во львовском аэропорту искали взрывчатку, людей с аэродрома эвакуировали.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Наталья Волосацкая.

О подозрительной сумки, в которой может быть взрывчатка в зале ожидания, полицию сообщила служба безопасности аэропорта. Вызов поступил около половины десятого утра. На место сразу выехали все службы - спасатели, взрывотехники.

Из аэропорта эвакуировали несколько сотен пассажиров и персонал. В том числе пилотов, бортпроводников. Буквально полчаса назад людей попросили отойти подальше от аэропорта, потому что якобы существует угроза. Как стало известно, сейчас в сумку пустили работа который и должен выяснить, что в ней.

«Уважаемые жители Львова и гости, просим покинуть территорию. Сейчас очень опасность поэтому не пренебрегайте просьбой», — звучало из громкоговорителей аэропорта.

С тех пор в аэропорту приземлилось два самолета, люди оставляют ли на борту или их вывели пока неизвестно. Также по расписанию понятно, что задержка пока двух рейсов в Рим и Черногорию. Также есть задержка пассажиров, которые должны лететь в Турцию.

Сейчас в аэропорту начали пускать людей. ТСН пытается выяснить, что же было в сумке.