Львовский аэропорт возобновил работу после угрозы взрыва от подозрительной сумки

Содержимое сумки проверяли с помощью робота.

Во львовском аэропорту искали взрывчатку, людей с аэродрома эвакуировали.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Наталья Волосацкая.

О подозрительной сумки, в которой может быть взрывчатка в зале ожидания, полицию сообщила служба безопасности аэропорта. Вызов поступил около половины десятого утра. На место сразу выехали все службы - спасатели, взрывотехники.

Из аэропорта эвакуировали несколько сотен пассажиров и персонал. В том числе пилотов, бортпроводников. Буквально полчаса назад людей попросили отойти подальше от аэропорта, потому что якобы существует угроза. Как стало известно, сейчас в сумку пустили работа который и должен выяснить, что в ней.

«Уважаемые жители Львова и гости, просим покинуть территорию. Сейчас очень опасность поэтому не пренебрегайте просьбой», — звучало из громкоговорителей аэропорта.

С тех пор в аэропорту приземлилось два самолета, люди оставляют ли на борту или их вывели пока неизвестно. Также по расписанию понятно, что задержка пока двух рейсов в Рим и Черногорию. Также есть задержка пассажиров, которые должны лететь в Турцию.

Сейчас в аэропорту начали пускать людей. ТСН пытается выяснить, что же было в сумке.

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