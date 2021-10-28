Львовский врач заявила, что в реанимации COVID-больницы не умер ни один вакцинированный пациент

Львовский врач заявила, что в реанимации COVID-больницы не умер ни один вакцинированный пациент

В заведении умирает более десяти человек в сутки.

В реанимации больницы скорой медицинской помощи Львова не умер ни один COVID-вакцинированный пациент.

Об этом в эфире "Право на власть" на 1+1 рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Наталья Матолинец.

"За весь период пандемии COVID-19 в ренимационном отделении больницы скорой медицинской помощи, которая оказывает помощь коронавирусным пациентам во всей Львовской области, не умер ни один вакцинированный пациент. Какая нужна вам статистика? Мы теряем по 10, 14, 20 не вакцинированных пациентов за сутки", — говорит она.

Как сообщалось, по состоянию на 28 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 16,5 млн прививок. 28 октября от COVID-19 вакцинировано рекордное количество украинцев – почти 292 тысячи.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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